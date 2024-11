Confira os memes da virada do Corinthians por 2 a 1 sobre o Vitória no Brasileirão

Com grande jogada de Rodrigo Garro e gol do craque holandês Memphis Depay, o Corinthians conseguiu reverter o placar contra o Vitória, mesmo com o erro do goleiro Hugo Souza, ainda no primeiro tempo, no Barradão. O time paulista se distanciou da zona de rebaixamento em sete pontos, depois do triunfo por 2 a 1.

PUBLICIDADE O Corinthians contou também com o bom momento do artilheiro Yuri Alberto, que chegou a dez gols no Brasileirão e empatou a partida na primeira etapa. O camisa 9 recebeu um belo passe de Garro, que chegou a oito assistências pela competição, dividindo a liderança da estatística com Estevão do Palmeiras. A equipe baiana, com a derrota, desceu para a 13ª posição e ainda corre risco de rebaixamento, a equipe paulista, por sua vez, alcançou os 41 pontos e respira na tabela na décima colocação.

BA - VITORIA X CORINTHIANS - ESPORTES - (PAGOS) Partida entre as equipes de Vitoria x Corinthians , válida pela trigesima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024, realizado no Estadio Manoel Barradas, em Salvador, na tarde deste sabado, 09. 09/11/2024 - Foto: WILLIAM MALTA FRANçA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: William Malta França/Estadão