A sexta-feira, dia 22, continuou com jogos da Data Fifa. A maioria dos confrontos foi de amistosos internacionais, que começam a aparecer com seleções mais fortes. Na Ásia, ocorreram jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Na África, começaram as eliminatórias para a próxima Copa Africana de Nações. Veja os resultados dos jogos de hoje (sempre no horário de Brasília):

Amistosos Internacionais

11h30 - Macedônia do Norte 1 x 1 Moldávia

12h - Nigéria 2 x 1 Gana

13h - Armênia 0 x 1 Kosovo

13h - Azerbaidjão 1 x 0 Mongólia

14h - Liechtenstein 0 x 4 Ilhas Faroe

14h - Noruega 1 x 2 Chéquia

16h - Bermuda 2 x 0 Brunei

16h45 - Hungria 1 x 0 Turquia

16h45 - Holanda 4 x 0 Escócia

16h45 - Romênia 1 x 1 Irlanda do Norte

17h - Egito 1 x 0 Nova Zelândia

17h30 - Espanha 0 x 1 Colômbia

18h - Argélia 3 x 2 Bolívia

19h - Marrocos 1 x 0 Angola

21h - Argentina 3 x 0 El Salvador

Eliminatórias da Copa Africana de Nações (Preliminar)

15h - Chade 1 x 0 Maurício

16h - São Tomé e Príncipe 1 x 1 Sudão do Sul

Copa Argentina