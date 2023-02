Conheça o Floresta, equipe cearense que desafia o Palmeiras na Copinha e tem goleiro provocador

Como em muitas das edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a deste ano apresentou uma zebra. O Floresta Esporte Clube deixou equipes tradicionais pelo caminho até alcançar as quartas de finais do principal torneio de base do País. Isso só foi possível graças ao seu goleiro provocador. Wilderk Sales foi decisivo na terceira fase e nas oitavas finais, ao defender pênaltis importantes. O time cearense confia no catimbeiro atleta para o maior de seus desafios, o duelo com o atual campeão Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Wilderk pegou quatro pênaltis na competição. Foram dois contra o Ceilândia, e outros dois diante do Athletico-PR. No duelo com os paranaenses, o primeiro ele defendeu no tempo normal. O segundo, na disputa da marca da cal. Foi esse último defendido o que mais chamou a atenção.

Leia também Palmeiras arrasa Mirassol no primeiro tempo e pega o Floresta nas quartas da Copinha

As câmeras e os microfones flagraram o goleiro de 19 anos evocando o argentino Emiliano “Dibu” Martínez, campeão da Copa do Mundo do Catar e notável catimbeiro. Isto é, o jogador provocou o batedor do time paranaense até desestabilizá-lo e conseguir defender sua cobrança.

“Eu tenho é pena deles! Eu tenho é pena deles! Vou pegar, viu? Vou pegar, viu?”, foi o que disse Wikderk para Pierre, o cobrador. A estratégia deu resultado. O camisa 8 do Athletico-PR caiu na provocação e parou no confiante goleiro do Floresta. “Faço isso desde sempre. Sempre procurei provocar os jogadores pra entrar na mente deles”, explica ele ao Estadão.

A promessa é de que, contra o Palmeiras, caso a oportunidade apareça, ele mais uma vez tire a concentração do cobrador adversário que o enfrentar. “Vou continuar entrando na mente deles. Não adianta mudar uma coisa que está dando certo”.

Wilderk ajudou o Floresta a protagonizar uma campanha histórica na Copinha. A equipe da Vila Manoel Sátiro igualou a melhor campanha de um time cearense no torneio. Como o Fortaleza de 2008, chegou às oitavas.

Continua após a publicidade

Jogadores do Floresta comemoram campanha histórica na Copinha Foto: Divulgação/Floresta EC

Ele passou na avaliação de atletas em novembro de 2017 e passou a defender o Floresta em janeiro de 2018. Seu primeiro contrato profissional foi assinado em 2020. Integra o grupo principal e participou da campanha que resultou no acesso da Série D para C do Campeonato Brasileiro de 2021.

Wilderk foi pai de forma precoce, aos 17 anos. À filha, Mayara Sofia, é a quem dedica as vitórias. Segundo ele, são 16 dias sem ver Mayara e seus outros familiares. Mas, em nome de uma façanha ainda maior na Copinha, a família pode esperar.

“A gente nunca imaginava chegar aonde chegou. Mas como a gente vem apresentando um bom futebol, não custa nada sonhar mais. Quem sabe a gente chega na final e seja campeão?”, sonha o goleiro.