Conheça os 26 convocados por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo

O técnico Tite convocou nesta segunda-feira, 7, os 26 atletas que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, onde buscarão o hexa. A lista, ampliada com três nomes a mais em relação aos Mundiais anteriores por decisão da Fifa, não apresenta surpresas. Consta na relação o nome do veterano Daniel Alves, de 39 anos, convocado a despeito de estar inativo em seu clube, o Pumas, do México. Philippe Coutinho, por outro lado, era nome certo, mas ficou fora em virtude de uma lesão muscular.

Veja abaixo o perfil de cada um dos 26 jogadores que vão disputar a Copa do Catar:

Alisson

Em sua segundo Copa do Mundo, Alisson segue como o goleiro titular de Tite Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Alisson Ramses Becker

Idade: 29 anos

Local de nascimento: Novo Hamburgo (RS)

Clube: Liverpool

Posição: goleiro

Jogos pela seleção: 57

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 1 (2018)

Titular durante todo o ciclo para a Copa do Catar, Alisson é dono incontestável da posição. O gaúcho revelado pelo Inter foi eleito melhor do mundo em sua posição em 2019 e, embora tenha oscilado em alguns jogos, é um dos nomes de confiança de Tite. Foi titular durante o último Mundial da Rússia, em 2018. No Liverpool, pelo qual ganhou os principais títulos, voltou a viver boa fase.

Ederson

Ederson é titular do Manchester City e disputará sua segunda Copa do Mundo com a seleção brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Ederson Santana de Moraes (Ederson)

Idade: 28 anos

Local de nascimento: Osasco (SP)

Clube: Manchester City

Posição: goleiro

Jogos pela seleção: 18

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 1 (2018)

Titular do Manchester City de Pep Guardiola, Ederson é reserva de Alisson. Tal qual o companheiro, manteve a vaga na seleção com as boas atuações em seu clube. Também esteve na Copa da Rússia, na mesma condição atual, de primeiro reserva. Um de seus principais atributos é a capacidade de jogar com os pés.

Weverton

Weverton foi um dos goleiros mais convocados por Tite durante o último ciclo para a Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Weverton Pereira da Silva

Idade: 34 anos

Local de nascimento: Rio Branco (AC)

Clube: Palmeiras

Posição: goleiro

Jogos pela seleção: 11

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 0

Weverton disputará aos 34 anos a sua primeira Copa do Mundo. Ele é presença constante nas listas de Tite e conquistou a confiança do treinador com as exibições consistentes no Palmeiras, pelo qual empilha taças. A última delas foi a do Brasileirão. É conhecido por ser um goleiro seguro, que dispensa defesas espalhafatosas.

Danilo

Danilo é o lateral-direito titular da seleção brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Danilo Luiz da Silva

Idade: 30 anos

Local de nascimento: Bicas (MG)

Clube: Juventus

Posição: lateral-direito

Jogos pela seleção: 46

Gols pela seleção: 1

Copa do Mundo: 1 (2018)

Se havia dúvidas sobre a convocação de Daniel Alves, era certo que Danilo estaria na lista para disputar a sua segunda Copa do Mundo. O lateral da Juventus aproveitou as oscilações do veterano Daniel Alves e se tornou o quinto jogador com mais minutos em campo pela seleção desde o Mundial da Rússia. É elogiado pela inteligência tática e pela versatilidade, visto que já atuou como zagueiro e lateral-esquerdo em seu clube.

Daniel Alves

Em sua última Copa do Mundo, Daniel Alves, de 39 anos, busca o último título que falta em sua carreira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Daniel Alves da Silva

Idade: 39 anos

Local de nascimento: Juazeiro (BA)

Clube: Pumas (México)

Posição: lateral-direito

Jogos pela seleção: 124

Gols pela seleção: 8

Copa do Mundo: 2 (2010 e 2014)

Principal dúvida entre os convocados, Daniel Alves ganhou mais uma chance e vai participar de sua terceira Copa do Mundo. Foi titular em 2010 e 2014 e não esteve no Mundial de 2018 em decorrência de uma lesão, sofrida perto do início do torneio. Na argumentação de Tite, o veterano foi chamado, principalmente, pela sua experiência, a despeito das atuações ruins no Pumas, do México, o qual escolheu para defender para se manter ativo, mas pouco jogou. Também pesaram a seu favor o bom relacionamento com o técnico e os atletas e a possibilidade de atuar como meio-campista.

Alex Sandro

Alex Sandro, da Juventus, será titular da lateral-esquerda da seleção brasileira no Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Alex Sandro Lobo da Silva

Idade: 31

Local de nascimento: Catanduva (SP)

Clube: Juventus (Itália)

Posição: lateral-esquerdo

Jogos pela seleção: 37

Gols pela seleção: 2

Copa do Mundo: 0

Assim como Danilo, Alex Sandro agrada a Tite por sua leitura tática e por ser um bom marcador. Discreto no ataque, o lateral-esquerdo da Juventus cumpre função defensiva importante e é elogiado pelo treinador por seus desarmes, cortes e interceptações. A comissão técnica entende que o atleta, titular em grande parte do ciclo para o Catar, é parte do “ponto de equilíbrio” da engrenagem.

Alex Telles

Alex Telles disputa titularidade na lateral-esquerda da seleção brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Alex Nicolao Telles

Idade: 29

Local de nascimento: Caxias do Sul (RS)

Clube: Sevilla (Espanha)

Posição: lateral-esquerdo

Jogos pela seleção: 8

Gols pela seleção: 0

Copa do Mundo: 0

Alex Telles superou a concorrência de Renan Lodi para ficar com a vaga na lateral esquerda. O gaúcho revelado pelo Juventude pertence ao Manchester United, mas foi emprestado ao Sevilla, disposto a atuar mais vezes meses antes do Mundial. Guilherme Arana era o favorito para ser o reserva no Catar, mas sofreu uma lesão grave no joelho há dois meses.

Thiago Silva

Capitão da seleção, Thiago Silva disputará a terceira Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Thiago Emiliano da Silva

Idade: 37 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Clube: Chelsea (Inglaterra)

Posição: zagueiro

Jogos pela seleção: 109

Gols pela seleção: 7

Copas do Mundo: 3 (2010, 2014 e 2018)

Capitão e principal liderança da seleção brasileira, Thiago Silva é o único do elenco que disputou as últimas três Copas. Criticado em 2014 pelo choro durante a disputa de pênaltis com o Chile, o zagueiro teve bom desempenho em 2018 e foi um dos poucos nomes mantidos em meio à renovação pela qual passou o grupo. O defensor de 38 anos, atualmente no Chelsea, começou sua trajetória com a amarelinha em 2017 e espera encerrar sua carreira na seleção com o título no Catar. Com 109 partidas, é o sétimo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Brasil na história.

Marquinhos

Marquinhos é capitão do Paris Saint-Germain e uma das referências do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Marcos Aoás Corrêa (Marquinhos)

Idade: 28 anos

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Clube: Paris Saint-Germain (França)

Posição: zagueiro

Jogos pela seleção: 71

Gols pela seleção: 5

Copas do Mundo: 1 (2018)

Marquinhos é outra liderança da seleção brasileira. Sóbrio, técnico e disciplinado taticamente, ele forma com Thiago Silva uma defesa segura, que sofreu apenas cinco gols em 17 jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas. Mais experiente, o zagueiro de 28 anos, revelado pelo Corinthians e hoje capitão do Paris Saint-Germain, começou sua história na seleção há quase uma década, em 2013. Vai defender o Brasil em uma Copa como titular pela primeira vez, já que, na Rússia, foi reserva de Thiago Silva.

Militão

Militão é zagueiro titular do Real Madrid e chama a atenção pela versatilidade Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Eder Gabriel Militão

Idade: 24 anos

Local de nascimento: Sertãozinho (SP)

Clube: Real Madrid (Espanha)

Posição: zagueiro

Jogos pela seleção: 23

Gols pela seleção: 1

Copas do Mundo: 0

Eder Militão, de 24 anos, é o mais jovem dos defensores brasileiros que vão ao Catar. Revelado em Cotia, nas categorias de base do São Paulo, o jogador do Real Madrid, que o comprou em 2019 por R$ 215 milhões, agradou Rogério Ceni, Zidane, Ancelotti e Tite. Ele se destaca, sobretudo, pela versatilidade. Pode jogar nos dois lados da defesa e também como lateral-direito, função que exerceu recentemente na seleção quando Tite lançou mão de um quinteto ofensivo.

Bremer

Bremer é zagueiro da Juventus e havia sido convocado por Tite para os amistosos contra Tunísia e Gana Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Gleison Bremer

Idade: 25 anos

Clubes: Juventus (Itália)

Local de nascimento: Itapitanga (BA)

Posição: zagueiro

Jogos pela seleção: 1

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 0

Aos 25 anos, Bremer foi uma das revelações do futebol italiano na última temporada. Eleito melhor zagueiro da Serie A enquanto atuava pelo Torino, foi comprado pela Juventus por 41 milhões de euros em agosto. Pela “Velha Senhora”, já disputou 14 partidas e é companheiro de Alex Sandro e Danilo - também convocados por Tite. Com passagem pelo time profissional do Atlético-MG, ele irá disputar sua primeira competição oficial com a seleção brasileira no Catar.

Casemiro

Casemiro se transferiu para o Manchester United no início desta temporada e é uma das lideranças da seleção Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Carlos Henrique Casemiro (Casemiro)

Idade: 30 anos

Local de nascimento: São José dos Campos (SP)

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 65

Gols pela seleção: 5

Copas do Mundo: 1 (2018)

Casemiro é um dos líderes do Brasil. O volante, cria da base do São Paulo, ganhou tudo no Real Madrid, incluindo cinco títulos da Champions League, antes de se transferir ao Manchester United neste ano. Ele já foi apontado como o melhor do mundo em sua posição. Na última edição da Bola de Ouro, premiação da revista France Football, apareceu em 17º na lista dos melhores jogadores do mundo. Na seleção brasileira desde 2011, ele é o terceiro atleta do elenco com mais minutos em campo e vai jogar no Catar sua segunda Copa.

Fabinho

Fabinho é homem de confiança de Klopp no Liverpool e disputará sua primeira Copa do Mundo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Fábio Henrique Tavares (Fabinho)

Idade: 30 anos

Local de nascimento: Campinas (SP)

Clube: Liverpool (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 28

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 0

Reserva de Casemiro, Fabinho convenceu Tite graças ao bom desempenho no Liverpool, com o qual conquistou os principais títulos na Inglaterra e na Europa. Discreto, técnico e bom marcador, o volante de 30 anos saiu cedo do Brasil e não atuou profissionalmente no futebol brasileiro. A Copa do Catar será a primeira de sua carreira.

Fred

Fred disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Frederico Rodrigues Santos (Fred)

Idade: 30 anos

Local de nascimento: Belo Horizonte (MG)

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 28

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 1 (2018)

Fred não é unanimidade entre os torcedores, mas é para Tite. O meio-campista do Manchester United esteve no grupo que disputou a Copa da Rússia e se consolidou entre os titulares durante o ciclo para o Catar. Ele engatou uma sequência desde que voltou a ser convocado e não saiu mais da equipe. O atleta aparece pouco em campo, mas, na avaliação do treinador, é essencial para a dinâmica da seleção, pois dá equilíbrio ao time, ajudando na construção do jogo e permitindo que os meias e atacantes tenham liberdade para atacar.

Bruno Guimarães

Bruno Guimarães é um dos destaques do Newcastle neste temporada Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Bruno Guimarães Rodriguez Moura

Idade: 24 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Clube: Newcastle (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 8

Gols pela seleção: 1

Copas do Mundo: 0

Talentoso meio-campista de 24 anos, Bruno Guimarães, cria do Athletico-PR, garantiu seu lugar na lista dos 26 de Tite há pouco tempo, com seu desempenho de protagonismo no Newcastle, que pagou mais de R$ 300 milhões para tirá-lo do Lyon, e também na seleção, sobretudo na reta final das Eliminatórias, com um gol e três assistências.

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá foi convocado por Tite para sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Lucas Tolentino Coelho de Lima (Lucas Paquetá)

Idade: 25 anos

Local de nascimento: Ilha de Paquetá (RJ)

Clube: West Ham (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 35

Gols pela seleção: 7

Copas do Mundo: 0

Em meio à escassez de jogadores criativos, Lucas Paquetá se destaca. O atleta, que surgiu para o futebol no Flamengo, é o principal armador da seleção brasileira. Assegurou a convocação para disputar a primeira Copa do Mundo de sua carreira em virtude de seus dribles, assistências e gols. O meia, que trocou o Lyon pelo West Ham neste ano, tem protagonizado uma dupla de sucesso com Neymar. Ele também pode atuar mais recuado, como segundo volante e até aberto pela esquerda.

Éverton Ribeiro

Everton Ribeiro voltou a receber oportunidades na seleção brasileira neste ano Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Éverton Augusto de Barros Ribeiro

Idade: 33 anos

Local de nascimento: Arujá (SP)

Clube: Flamengo

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 22

Gols pela seleção: 3

Copas do Mundo: 0

O nome de Everton Ribeiro ganhou força no lugar de Philippe Coutinho nas última convocações de Tite, antes de o meia garantir sua vaga na lista final para a Copa do Mundo. Capitão do Flamengo, o jogador tem o seu nome atrelado ao sucesso do clube nos últimos anos - duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Pela seleção brasileira, disputou a Copa América de 2015 no Chile, mas só voltou a ser chamado por Tite em 2020, ainda nas Eliminatórias. Ao todo, são 22 jogos e três gols.

Neymar

Neymar pode disputar sua última Copa do Mundo na edição deste ano no Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Neymar da Silva Santos Junior

Idade: 30 anos

Local de nascimento: Mogi das Cruzes (SP)

Clube: Paris Saint-Germain (França)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 121

Gols pela seleção: 75

Copas do Mundo: 2 (2014 e 2018)

Neymar é o craque e o principal nome da atual geração. Seu futebol foi potencializado com o forte jogo coletivo da seleção brasileira, que passou a ser menos dependente do astro do Paris Saint-Germain. O camisa 10 faz temporada de alto nível na França, com 15 gols e 11 assistências em 19 partidas. No auge de sua forma física e técnica, mas ainda questionado pela fragilidade emocional, quer provar que pode liderar o Brasil rumo ao hexa, o que não conseguiu fazer em 2014 e 2018. A Copa no Catar, a terceira de sua carreira, pode ser a última de sua carreira, segundo ele mesmo disse.

Raphinha

Raphinha ajudou a reduzir dependência da seleção em relação a Neymar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Raphael Dias Belloli (Raphinha)

Idade: 25 anos

Local de nascimento: Porto Alegre (RS)

Clube: Barcelona (Espanha)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 11

Gols pela seleção: 5

Copas do Mundo: 0

Raphinha foi um dos responsáveis por reduzir a dependência da seleção em relação a Neymar. Jogador habilidoso, veloz e dono de uma canhota afiada, o atacante, hoje no Barcelona, conquistou de forma meteórica seu espaço na seleção, de modo que 11 jogos - e pouco mais de um ano de seleção - foram suficientes para convencer Tite de que não poderia ficar fora da lista. Foram cinco gols e ótimas atuações que o tornaram peça indispensável no time.

Antony

Astro do United, Antony é o terceiro brasileiro mais caro da história Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Antony Matheus dos Santos

Idade: 22 anos

Local de nascimento: Osasco (SP)

Clube: Manchester United (Inglaterra)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 11

Gols pela seleção: 2

Copas do Mundo: 0

Como Raphinha, Antony precisou de 11 jogos para agradar a Tite e mostrar que é um dos principais atacantes do futebol mundial. O talentoso jogador, revelado na base do São Paulo, se tornou o terceiro brasileiro mais caro da história depois que o Manchester United pagou 100 milhões de euros para tirá-lo do Ajax. O canhoto não é titular, mas virou opção importante no ataque entre os reservas.

Rodrygo

Nome: Rodrygo Silva de Goes

Idade: 21 anos

Local de nascimento: Osasco (SP)

Clube: Real Madrid (Espanha)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 7

Gols pela seleção: 1

Copas do Mundo: 0

Ao lado de Vinícius Júnior, Rodrygo foi uma das principais apostas do Real Madrid nos últimos anos. Revelado pelo Santos, o atacante foi vendido por 45 milhões de euros ao clube da Espanha e em três anos justificou a quantia paga. Só nesta temporada são 17 jogos, sete gols e cinco assistências, mas o jovem de 21 anos já foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões com o Real Madrid, com dois gols decisivos na semifinal contra o Manchester City. Na seleção brasileira, foi convocado por Tite pela primeira vez em 2019, com sete jogos e um gol marcado.

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior foi um dos destaques na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid Foto: Wilton Júnior/Estadão

Nome: Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Idade: 22 anos

Local de nascimento: São Gonçalo (RJ)

Clube: Real Madrid (Espanha)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 16

Gols pela seleção: 1

Copas do Mundo: 0

Eleito o oitavo melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, Vinicius Junior vive o auge de sua breve trajetória no futebol. Autor do gol do título da Champions League conquistado pelo Real Madrid, o atacante, cria do Flamengo, espantou as críticas com a jornada de brilho na última temporada, na qual marcou 22 jogos. Ele ainda busca se consolidar na seleção brasileira e espera que isso seja possível já na Copa do Catar.

Richarlison

Richarlison é um dos principais artilheiros da seleção na Era Tite Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Richarlison de Andrade

Idade: 25 anos

Local de nascimento: Nova Venécia (ES)

Clube: Tottenham (Inglaterra)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 38

Gols pela seleção: 17

Copas do Mundo: 0

Richarlison parece não sentir o peso de vestir a camisa 9 do Brasil, usada por Romário, Ronaldo e tantos outros craques. O carismático atacante do Tottenham se recupera de lesão, mas deve começar a Copa do Mundo como titular por tudo o que fez no ciclo para o Catar. São 17 gols em 38 partidas que lhe renderam prestígio com Tite e a convocação para participar de seu primeiro Mundial na carreira.

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus vive um de seus melhores momentos na carreira no Arsenal Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Gabriel Fernando de Jesus

Idade: 25 anos

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Clube: Arsenal (Inglaterra)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 56

Gols pela seleção: 19

Copas do Mundo: 1 (2018)

Criticado por ter passado em branco na Copa da Rússia, em 2018, Gabriel Jesus trocou o Manchester City pelo Arsenal em busca de maior protagonismo e acertou em sua escolha. São cinco gols e seis assistências em 16 partidas que o consolidaram como um dos principais atacantes brasileiros no futebol mundial. O jogador, revelado pelo Palmeiras, espera apagar a frustração vivida no Mundial passado com gols e o título.

Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal, líder da Premier League, nesta temporada Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Gabriel Teodoro Martinelli Silva

Idade: 21 anos

Local de nascimento: Guarulhos (SP)

Clube: Arsenal (Inglaterra)

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 3

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 0

Jovem atacante atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli, de 21 anos, não marcou gols e atuou pouco na seleção brasileira. Foram apenas três partidas, suficientes, porém, para Tite entender que deveria convocá-lo para a Copa do Catar no lugar de Philippe Coutinho, lesionado. O jogador surgiu para o futebol no Ituano e está no futebol inglês desde 2019. Ele superou Roberto Firmino e Matheus Cunha, entre outros atacantes, para ficar com uma vaga entre os 26. Campeão olímpico em Tóquio em 2021, ele chama a atenção pela força física, velocidade e técnica.

Pedro

Pedro foi convocado graças a seus gols pelo Flamengo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nome: Pedro Guilherme Abreu dos Santos

Idade: 25 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Clube: Flamengo

Posição: atacante

Jogos pela seleção: 2

Gols pela seleção: 1

Copas do Mundo: 0

Protagonista nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, Pedro já havia conquistado os torcedores e conquistou Tite meses antes da convocação com o faro de gol apurado. O centroavante de 25 anos, autor de 26 gols na temporada, terá a oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo no Catar.