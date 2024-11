Botafogo x Atlético-MG: ingressos para a final da Libertadores começam a ser vendidos; veja valores

Os torcedores que desejam ir a Buenos Aires para ver a final da Libertadores já podem comprar os ingressos no site da Conmebol a partir desta sexta-feira, 1. A decisão acontece no dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília) no Estádio Monumental de Nuñez, e vai ser disputada por dois times brasileiros, Atlético-MG e Botafogo.

Reprodução Twitter River Plate Foto: Reprodução Twitter River Plate

PUBLICIDADE Os preços dos ingressos variam de R$ 290 a R$ 1850, dependendo da categoria. Neste momento estão abertas as vendas para o público geral para as categorias 1 e 2. A categoria 3, com os preços mais baratos, tem como responsáveis pelas vendas os clubes finalistas, Atlético Mineiro e Botafogo, e deve começar a ser comercializada na próxima semana. O Monumental de Nuñez tem aproximadamente 80 mil lugares disponíveis. Tanto o clube mineiro, quanto o carioca, vão ter um setor do estádio destinado apenas para as próprias torcidas. Cada time tem uma carga de ingressos de 22 mil. O restante será destinado ao público geral.

Veja os preços dos ingressos da final da Libertadores