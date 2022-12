Conmebol atualiza ranking com Palmeiras à frente do Flamengo e River Plate na liderança

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira a atualização do ranking de clubes da entidade. O Palmeiras segue como o melhor brasileiro, ocupando a vice-liderança. O River Plate está no primeiro lugar, enquanto o Flamengo, campeão da última edição da Copa Libertadores, aparece na terceira posição.

O ranking da Conmebol serve primordialmente para a divisão dos potes para os sorteios dos grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana.

Leia também Quanto custa ir para o Mundial de Clubes no Marrocos em 2023?

Entre os dez primeiros colocados do ranking estão outros quatro clubes brasileiros. O Grêmio está no quinto lugar e segue ostentando boa posição devido à sua conquista continental de 2017 e com boas participações no anos seguintes. O vice-campeão da Libertadores, o Athletico-PR, vem logo atrás, em sétimo.

Flamengo conquistou a edição de 2022 da Copa Libertadores. Foto: Fernando Vergara/ AP

Os paulistas São Paulo e Santos fecham a lista dos dez melhores clubes da Conmebol, ocupando nona e décima colocações, respectivamente.

Para a elaboração do ranking, a Conmebol leva em consideração o desempenho histórico de cada equipe nas principais competições, com pontuações igualitárias para campeões, vices, semifinalistas e por número de vitórias e empates. Outro fator é a participação dos times nas últimas 10 edições de Libertadores e Copa Sul-Americana. As pontuações, neste caso, são multiplicadas por um coeficientes, que vai decaindo conforme o ano do título. Por exemplo, o título em 2022 vale mais no ranking do que a conquista em 2021 e assim por diante.

O último elemento para a formatação do ranking são os títulos nacionais. A pontuação tem um peso bem menor (50 contra mil do campeão da Libertadores) e novamente é afetada por um coeficiente que decresce de acordo com o tempo.

Veja a lista com os 10 melhores do ranking da Conmebol 2023 e os brasileiros mais bem colocados:

1- River Plate (Argentina) - 9.660,4

2- Palmeiras - 9.095,6

3- Flamengo - 8.603,7

4- Boca Juniors (Argentina) - 7.965,0

5- Grêmio - 5.714,2

6- Nacional (Uruguai) - 5.641,8

Continua após a publicidade

7- Athletico-PR - 5.388,2

8- Peñarol - 5.117,7

9- São Paulo - 4.741,5

10- Santos - 4,433,4

11- Atlético-MG - 4.297,2

18- Internacional - 3.621,8

24- Corinthians - 2.906,3