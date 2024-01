Contratado para narrar o Paulistão, Oliveira Andrade é demitido da Record após dois jogos; entenda

A Record TV demitiu o narrador Oliveira Andrade, contratado para narrar os jogos do Paulistão 2024 na emissora. A demissão acontece com apenas dois jogos transmitidos pelo profissional com mais de 40 anos na ativa. A Record já conta com um substituto para o fim de semana, Lucas Pereira, que deve atuar já neste domingo, no clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. O Estadão entrou em contato com a emissora paulista, mas ainda não obteve resposta. Quando tiver retorno, a matéria será atualizada.

PUBLICIDADE Segundo a coluna de Gabriel Perline, do portal iG, o motivo para a demissão foi um pedido para a mudança de estilo de Oliveira Andrade nas transmissões dos jogos. Houve críticas do público que motivaram o pedido da direção da Record. Ao negar, Oliveira Andrade foi demitido prontamente. Ainda segundo a coluna, a direção da Record ficou descontente com a repercussão das partidas na emissora. Entretanto, a audiência de Corinthians e Guarani, na primeira rodada, foi a melhor estreia do Paulistão na emissora desde que os direitos do Estadual foram adquiridos, com 9,4 pontos, segundo a Kantar Ibope. Em 2021, a estreia entre Red Bull Bragantino e Corinthians alcançou 8,4 pontos. Em 2022, o jogo entre Novorizontino e Palmeiras chegou a 8 pontos. O anúncio da equipe de transmissão do Paulistão foi feito pela Record ainda em dezembro, com destaque para Oliveira Andrade.

O substituto escolhido é Lucas Pereira, narrador que já atuou por 11 anos na Record TV e outros 15 no SporTV. Ele acumula coberturas em Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e Jogos Pan-Americanos. É uma recontratação da Record, já que Pereira havia sido demitido em um corte em massa feito no ano passado.

Oliveira Andrade recebe apoio nas redes sociais e retruca crítica

O perfil SilvinhoTV, que comenta notícias da televisão no X (antigo Twitter), fez um post em que comentava que Oliveira Andrade fazia “narração de velório” do futebol. Em resposta, o narrador enviou uma mensagem privada, exposta pelo perfil. “Velório será o seu, brevemente, seu canalha”, dizia o texto. Mais tarde, o próprio locutor assumiu que foi levado pelo estresse e “entrou na pilha” do produtor de conteúdo.

Oliveira, que tem mais de 40 anos de experiência em locução esportiva, recebeu também mensagens de apoio depois da demissão. Algumas delas foram postadas por outros narradores e comentaristas esportivas.