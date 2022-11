Estados Unidos revelam convocação para a Copa com 17 jogadores que atuam na Europa

Publicidade

De volta à Copa do Mundo após a ausência no Mundial de 2018, os Estados Unidos terão um elenco jovem e renovado para o Catar. Dos 26 convocados, 17 atuam no futebol europeu - Sergiño Dest, do Barcelona, e e Christian Pulisic, do Chelsea, são alguns dos principais nomes. Além destes, a principal ausência foi a do goleiro Zack Steffen, que pertence ao Manchester City e está emprestado ao Middlesbrough, também da Inglaterra.

Parte da delegação dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, nesta quinta-feira, já totalmente focada na disputa da Copa do Mundo do Catar. Otimista como o futuro da seleção americana no torneio, o treinador Gregg Berhalter chegou acompanhado de sua comissão técnica e de nove dos atletas convocados na última quarta-feira.

“Acreditamos que temos um grupo talentoso, com forte espírito de equipe e pronto para competir”, comentou o técnico em entrevista ao site oficial da Fifa. “Estamos extremamente orgulhosos e honrados por representar os Estados Unidos, e agradecemos todo o apoio incrível de nossos fãs no Catar”, completou.

Lista de convocados conta com 17 jogadores que atuam na Europa. Foto: John Jones/USA TODAY Sports

Os jogadores que pisaram em solo catariano são aqueles que atuam em clubes americanos: o goleiro Sean Johnson (New York City); os zagueiros Walker Zimmerman (Nashville FC) e Aaron Long (New York Red Bulls); os laterais-direitos Shaq Moore (Nashville FC) e DeAndre Yedlin (Inter Miami); ,os meio-campistas Christian Roldan (Seattle Sounders) e Kellyn Acosta (Los Angeles FC); e os atacantes Jesus Ferreira (FC Dallas) e Jordan Morris. (Seattle Sounders).

Depois do final de semana, o grupo deve começar a aumentar com a chegada de jogadores que atuam na Europa, como o meia-atacante Pulisic, Dest, e o jovem Giovanni Reyna, de 19 anos, do Borussia Dortmund. Anfitrião da Copa de 2026 ao lado de México e Canadá, os Estados Unidos estreiam no Catar contra o País de Gales, dia 21. Depois, enfrenta Inglaterra e Irã, também integrantes do Grupo B.

Confira a convocação da seleção dos Estados Unidos

Goleiros: Horvarth (Luton Town), Johnson (New York City) e Turner (Arsenal).

Zagueiros: Zimmerman (Nashville FC), Carter-Vickers (Celtic), Ream (Fulham) e Long (New York Red Bulls)

Laterais: Dest (Milan), Moore (Nashville), Robinson (Fulham), Scally (Borussia Mönchengladbach) e Yedlin (Inter Miami).

Meio-campistas: Aaronson (Leeds), Acosta (Los Angeles FC), Adams (Leeds), De la Torre (Celta de Vigo), McKennie (Juventus), Musah (Valencia) e Roldan (Seattle Sounders).

Atacantes: Ferreira (Dallas), Morris (Seattle Sounders), Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Sargent (Norwich), Weah (Lille) e Wright (Antalyaspor).