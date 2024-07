E a emoção do sorteio veio logo nas duas primeiras bolinhas, colocando Flamengo e Palmeiras frente a frente. As equipes vêm sendo as protagonistas do cenário nacional nos últimos anos, com disputa de diversos títulos, apesar de um duelo sem graça no primeiro turno do Brasileirão, com 0 a 0 no Allianz Parque.

Na história, o Palmeiras leva vantagem no embate, com 48 vitórias diante de 43 do time rubro-negro, além de 37 empates. Recentemente, as equipes decidiram a Libertadores de 2021, com vantagem verde, assim como na decisão da Supercopa do Brasil de 2023. Os rubro-negros ganharam a Supercopa do Brasil de 2021 e já tinham vitória na decisão da Copa Mercosul de 1999. Além disso, disputam o título do Brasileirão deste ano com o líder Botafogo.