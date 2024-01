A Copa São Paulo de Futebol Júnior define nesta segunda-feira outros oito times classificados para as oitavas de final da competição mais importante envolvendo as categorias de base do País. Santos, Aster Itaquá, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Guaratinguetá, Ibrachina, Cruzeiro, Flamengo e Coritiba carimbaram seus passaportes rumo à próxima etapa. Confira os resultados:

Botafogo de Ribeirão Preto 0 (4) x (3) Sfera

0 (4) x (3) Sfera Flamengo 3 x 1 São José-RS

3 x 1 São José-RS Taubaté 0 x 2 Atlético Guaratinguetá

Aster 1 x 0 Palmeiras

1 x 0 Palmeiras Água Santa 2 x 4 Santos

Portuguesa 0 x 1 Cruzeiro

Vitória 1 (5) x (6) 1 Ibrachina

Coritiba 0 (5) x (4) 0 Juventus

Coritiba despachou o Juventus na Mooca e avançou para as oitavas de final. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Veja os duelos já definidos das oitavas da Copinha