Corinthians aciona Vasco na CBF por dívida de R$ 9 milhões referente à venda de Lucas Piton

O departamento jurídico do Corinthians ingressou, nesta quarta-feira, com uma ação de cobrança contra o Vasco pelo não pagamento dos valores contratuais referentes à aquisição do lateral-esquerdo Lucas Piton. O time cruz-maltino ainda não se manifestou sobre o tema.

PUBLICIDADE O clube paulista decidiu recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para receber o valor de 1,5 milhão de euros (algo em torno de R$ 9 milhões). Segundo Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, “essa providência foi necessária em razão de que, mesmo após ser notificado, o Vasco da Gama não apresentou qualquer proposta para o pagamento do débito.”

Corinthians negociou Lucas Piton com o Vasco no final de 2022. Foto: Leandro Amorim/Vasco

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Lucas Piton chegou ao elenco principal em 2020. Sem conseguir se firmar como titular, ele logo entrou no radar de outros clubes.

O jogador foi negociado com a equipe carioca no final da temporada 2022. Para contar com o atleta, o Vasco ficou de pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões pela cotação da época) para ter 60% dos direitos econômicos do atleta.

Corinthians e Vasco se enfrentaram na última quarta-feira, em São Januário e o jogador acabou tendo participação decisiva na partida. Foi dele o primeiro gol do time carioca na vitória de 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.