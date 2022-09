Corinthians goleia o Inter de virada e conquista o Brasileirão Feminino diante de público recorde

O Corinthians venceu o Internacional neste sábado, por 4 a 1, na Neo Química Arena, e conquistou o título do Brasileirão Feminino. Mais de 40 mil pessoas acompanharam a consagração da equipe alvinegra, registrando um novo recorde de público de uma partida de futebol feminino na América Latina. Jaqueline, Diany, Gabi Portilho e Jheniffer marcaram os gols do triunfo alvinegro, enquanto Sorriso descontou para o Inter.

Esta é a quarta vez que o Corinthians levanta a taça da competição, sendo a terceira consecutiva. Com o jogo de ida empatado em 1 a 1, o time alvinegro precisou apenas de uma vitória simples para garantir mais um título e aumentar a sua hegemonia dentro da modalidade no País. A equipe comandada por Arthur Elias já havia derrotado outro adversário gaúcho em uma decisão neste ano: o Grêmio, na final da Supercopa do Brasil, em fevereiro.

A final do campeonato brasileiro foi assistida por 36 mil torcedores, um recorde do futebol feminino no Brasil. Foto: Carla Carniel/Reuters

A festa corintiana nas arquibancadas foi um espetáculo à parte. Para o duelo de volta da final, a torcida alvinegra levantou a hashtag #InvasãoPorElas nas redes sociais com o objetivo de levar o máximo de pessoas à Neo Química Arena. O engajamento funcionou e 41.070 compareceram à casa corintiana. A partida em Porto Alegre já havia emplacado o maior público de uma partida de futebol feminino no Brasil, com 36.330 pessoas no estádio.

A bola começou a rolar ainda com muitos torcedores do lado de fora, e alguns não viram Gabi Zanotti aparecer livre na área do Internacional e mandar a bola para as redes, de cabeça. A festa do corintiana, porém, durou pouco. O VAR entrou em ação e a árbitra Charly Wendy assinalou falta no início da jogada, ainda no meio-campo. No lance seguinte, Adriana desviou uma bola na trave, assustando novamente a equipe colorada.

Se o Inter sofreu no lado esquerdo da defesa durante os primeiros minutos, a bola parada se mostrou arma eficiente. Depois de escanteio pela direita, Lelê saiu mal do gol e a bola sobrou para Millene, a atacante rolou para Sorriso, que deslocou a goleira corintiana e abriu o placar para as visitantes, aos 13. A torcida do Corinthians respondeu quase na mesma hora, cantando alto para incentivar a equipe. A resposta veio cinco minutos depois. Em mais uma jogada pela direita, Tamires recebeu livre na outra ponta da grande área e soltou a bomba, para a boa defesa de Mayara.

À frente do placar, o Internacional buscou diminuir a temperatura do jogo, rodando a bola e conseguindo faltas no meio. O Corinthians demonstrou ansiedade, abusando dos erros de passe. Aos 22, a defesa do Inter voltou a falhar pelo alto. Yasmin foi lançada na esquerda e cruzou. A bola passou toda a grande área até chegar em Jaqueline, livre, que acertou um bonito chute de primeira para deixar tudo igual, inflamando a torcida alvinegra.

Após o empate, o Corinthians voltou a aumentar o ritmo da partida, tentando rapidamente a virada. Entretanto, a defesa colorada passou a ganhar os duelos na defesa, espantando a bola com facilidade e evitando arremates ao gol de Mayara. O Inter forçou jogadas nas costas de Tamires, sempre muito forte no apoio, mas sem sucesso na maioria das vezes. Antes do fim da primeira etapa, veio a virada corintiana. Após jogada pela direita, a zaga gaúcha mais uma vez mostrou fragilidade na bola aérea, permitindo Diany mergulhar de cabeça e mandar para o fundo do gol.

O Corinthians voltou para a segunda etapa a todo vapor. Com apenas um minuto de bola rolando, Vic Albuquerque fez jogada pela esquerda e rolou para Gabi Portilho, que acertou bonito chute rasteiro, no canto esquerdo de Mayara, fazendo a Neo Química Arena explodir. A partir daí, a boa atmosfera criada na arquibancada passou a influenciar em campo, com os torcedores vibrando até mesmo com os carrinhos e demonstrações de raça das jogadoras corintianas. O Inter começou a perder bolas fáceis e errar passes na defesa, permitindo arremates com certo perigo à meta gaúcha.

Durante boa parte do segundo tempo, o Inter optou por forçar bolas longas para Millene, vencida facilmente por Yasmin. As substituições do técnico Maurício Salgado não demonstraram efeito e o Corinthians passou a administrar o duelo entre os 20 e os 30 minutos. Com o duelo mais estudado, Tamires mostrou o porquê é atleta de seleção e a capitã do time, ganhando disputas e clareando o jogo com habilidade.

Aos 40 minutos, a atacante colorada Lelê recebeu livre na grande área, mas perdeu a chance de botar fogo no jogo ao bater por cima da xará corintiana. A torcida corintiana voltou a explodir com o erro e os gritos de “É campeão” começaram a ser entoados nas arquibancadas. Perto do apito final, Jaqueline recebeu passe de Adriana e cruzou para Jheniffer liquidar o duelo. A atacante correu para a torcida comemorar o tetracampeonato corintiano.

CORINTHIANS 4x1 INTERNACIONAL

CORINTHIANS - Lelê; Diany, Andressa (Tarciane), Yasmin e Tamires; Gabi Zanotti (Gabi Morais), Vic Albuquerque e Jaqueline Ribeiro; Gabi Portilho (Juliete), Adriana e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

INTERNACIONAL - Mayara, Isabela Capelinha (Tâmara), Bruna Benites, Sorriso (Haas) e Eskerdinha (Priscila); Juliana, Duda e Maiara (Biazinha); Fabi Simões, Millene e Lelê. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro - Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa)

Gols - Sorriso (13 do primeiro tempo), Jaqueline (22 do segundo tempo) e Diany (45 do primeiro tempo); Gabi Portilho (1 do segundo tempo) e Jheniffer (46 do segundo tempo).

Cartões amarelos - Sorriso, Jaqueline Ribeiro, Jheniffer e Isabela Capelinha.

Público - 41.070

Renda - R$ 900.981,00

Local - Neo Química Arena, São Paulo