Corinthians x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O duelo direto do Corinthians contra o Bahia nesta terça-feira pode colocar o clube paulista ainda mais perto da Libertadores 2025. As equipes e se encontram pela 37ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília) enquanto um cenário conturbado envolve a política corintiana.

PUBLICIDADE Os dois times têm 50 pontos na tabela. O Bahia, porém, está uma posição à frente por ter uma vitória a mais (14 a 13). Com os títulos de Botafogo e Flamengo, na Libertadores e Copa do Brasil e ambos no G-4, são oito os brasileiros classificados ao torneio continental no próximo ano. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que as chances de classificação do Corinthians estão em 81,4%. São praticamente as mesmas que as do Bahia, 81,7%. O duelo desta terça-feira poderá criar uma diferença maior e fazer com que um dos clubes dispute a vaga restante na última rodada.

Corinthians e Bahia disputam vaga na pré-Libertadores. Foto: Arte/Estadão

O ponto forte do time de Ramón Díaz é o embalado Yuri Alberto, que assumiu a artilharia do Brasileirão, com 13 gols. “O grupo está colocando o Yuri em condições de fazer esses gols. É um jogador muito importante. Quando você tem um goleador, consegue grandes resultados”, avaliou o argentino, após vitória contra o Criciúma, com dois gols do camisa 9.

Publicidade

Já na defesa está uma baixa. Félix Torres continua em recuperação de uma lesão no músculo anterior da coxa direita. A tendência é que Ramón Díaz repita a escalação que foi a campo contra os catarinenses.

No lado do Bahia, o time conseguiu respirar após sete jogos sem vitórias. A equipe de Rogério Ceni voltou a vencer contra o rebaixado Cuiabá. O gol da vitória veio dos pés de Luciano Rodríguez, uruguaio o qual é a contratação mais cara do clube baiano. Foram desembolsados US$ 12 milhões de dólares (R$ 65 milhões) por 70% dos direitos do atacante.

Nas palavras do próprio jogador, a partida contra o Corinthians é “uma final”. “É um jogo muito importante para nós e que pode dizer muitas coisas. Ganhando, sabemos que estamos praticamente dentro do nosso objetivo, que é a Libertadores, pela qual estamos lutando há muito tempo”, projeta.

Além de Corinthians e Bahia, o Cruzeiro é outro postulante a uma vaga no torneio continental. Se o Corinthians vencer, o time precisa apenas empatar na rodada final, diante do Grêmio, em Porto Alegre, para classificar-se. Dependendo do cenário, em caso de ao menos uma derrota do Cruzeiro, até mesmo um revés no Sul não atrapalharia os planos. O clube mineiro encara, nesta rodada, o Palmeiras, que ainda briga pelo título.

Publicidade

CORINTHIANS X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

DATA - 3 de dezembro de 2024.

- 3 de dezembro de 2024. HORÁRIO - 20h (de Brasília).

- 20h (de Brasília). LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR A CORINTHIANS X BAHIA AO VIVO

Premiere (pay-per-view e streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carillo e Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA - Adriel; Santi Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E BAHIA

30/11 - Criciúma 2 x 4 Corinthians - Brasileirão.

30/11 - Cuiabá 1 x 2 Bahia - Brasileirão.