Corinthians x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, 20, para enfrentar o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida ocorre em horário pouco habitual para jogos no meio de semana, às 11h, em confronto que abre a 34ª rodada do campeonato. O time do Parque São Jorge busca uma vitória diante da torcida para enterrar o risco de rebaixamento e sonhar de vez com uma vaga na Copa Libertadores.

PUBLICIDADE Em arrancada surpreendente, o Corinthians emplacou quatro vitórias consecutivas e conseguiu afastar o fantasma da Série B. Depois de frequentar o Z-4 durante boa parte do Brasileirão, o time alvinegro ocupa atualmente a 11ª posição, com 41 pontos. Se vencer nesta quarta, fica a apenas um empate de alcançar os 45, número “mágico” para escapar do descenso. O resultado positivo em Itaquera também pode colocar a equipe alvinegra entre as favoritas na luta por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro, adversário nesta rodada, abre o G-7, com 47 pontos. O triunfo em casa deixa os corintianos a apenas uma vitória de alcançar o time mineiro na tabela de classificação. Para isso, os paulistas também precisam torcer por tropeços de Bahia, Vasco e Atlético-MG.

Corinthians e Cruzeiro medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

As chances de o Corinthians se classificar à Libertadores podem ser ainda maiores se o G-7 virar G-8, ou até mesmo G-9. Isso porque a principal competição de clubes da América tem o líder Botafogo e Atlético-MG entre os finalistas, enquanto o Cruzeiro decide a Sul-Americana contra o Racing. Cabe ressaltar que somente uma vaga na Libertadores vai garantir o time do Parque São Jorge na Copa do Brasil em 2025.

“Fizemos uma preparação bem intensa. Este período que tivemos foi bom para aproveitar para treinar para esta reta final. A expectativa é muito grande para o jogo. Vamos voltar para o nosso torcedor. Sentimos saudades por ficar tanto tempo assim sem jogar”, disse Hugo Souza.

“Vamos buscar os três pontos para manter essa sequência que temos no Brasileiro. Isso é muito importante. Que a gente consiga alcançar o lugar mais alto possível na tabela para chegar ao objetivo de grandes competições no ano que vem”, afirmou.

Recuperado de dores na lombar, Cacá deve ser titular na zaga alvinegra nesta quarta-feira. Ele deve fazer dupla com Gustavo Henrique. André Ramalho evoluiu fisicamente, mas ainda é dúvida. Félix Torres, servindo a seleção equatoriana nas Eliminatórias, está fora. O volante José Martínez, convocado pela Venezuela, tem poucas chances de entrar em campo.

Pelo lado cruzeirense, a presença do goleiro Cássio é uma incógnita. Considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o goleiro poderia reencontrar a torcida alvinegra pela primeira vez após se transferir para o novo clube nesta quarta, mas ele pode ser poupado para a final da Sul-Americana, marcada para sábado, em Assunção, no Paraguai.

Convocado para a seleção brasileira na última Data Fifa, Matheus Pereira cumpre suspensão e não vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro venceu apenas uma partida nos últimos oito jogos.

Corinthians e Cruzeiro já se enfrentaram 86 vezes na história, com 34 vitórias para os paulistas contra 31 dos mineiros, além de 21 empates. A equipe alvinegra não sabe o que é perder para o rival celeste jogando em casa há cinco anos. A última vez ocorreu em 2019, quando os cruzeirenses venceram por 2 a 1 na capital paulista, mas não conseguiram evitar a queda para a segunda divisão.

CORINTHIANS X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 20/11/2024

: 20/11/2024 HORÁRIO: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO CRUZEIRO - Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Lucas Villalba (João Marcelo) e Marlon; Walace, Lucas Silva, Ramiro (Vitinho) e Mateus Vital; Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz. ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E CRUZEIRO 09/11/2024 - Vitória 1 x 2 Corinthians - Brasileirão

09/11/2024 - Cruzeiro 2 x 1 Criciúma - Brasileirão