Corinthians x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A última vez que o time alvinegro havia vencido três jogos consecutivos foi há seis meses, quando derrotou em sequência Argentinos Juniors (4 a 0), América-RN (2 a 1) e Racing-PAR (3 a 0). Se derrotar o Vasco, o Corinthians vai alcançar a quarta vitória seguida, feito que não realiza desde março de 2021, quando venceu Ponte Preta, São Caetano e Mirassol, pelo Paulistão, e Salgueiro, pela Copa do Brasil.

O Corinthians ocupa a 9ª posição, com 44 pontos, e já não pensa mais em rebaixamento. A três pontos do Cruzeiro, time que abre o G-7, a equipe alvinegra já se permite sonhar com a classificação para a Copa Libertadores. A vaga na principal competição de clubes da América é também a única chance de os comandados de Ramón Díaz garantirem presença na Copa do Brasil.

Ainda há a possibilidade de duas outras vagas para a Libertadores serem abertas. Para isso acontecer, o líder Botafogo, já classificado, precisa vencer a atual edição do torneio, ou o Atlético-MG levar a melhor na decisão continental, e terminar entre os sete melhores do Brasileirão. O mesmo se aplica ao Cruzeiro, finalista da Sul-Americana.