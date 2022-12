Costa Rica x Alemanha: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quinta-feira (1), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 16h, Costa Rica e Alemanha se enfrentam no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

O duelo entre Costa Rica e Alemanha é um marco na história das Copas do Mundo. A partida no Catar será a primeira que será apitada por uma equipe formada por mulheres. Além disso, a brasileira Neuza Inês Back será uma das assistentes.

Olhando para o campo, as duas seleções precisam da vitória. Com uma derrota e uma vitória, a Costa Rica chega para o duelo como terceira colocada da chave e precisa dos três pontos para seguir para as oitavas de final. Caso empate, é necessário que o Japão perca para que os costa-riquenhos passem de fase na Copa do Mundo.

Pelo lado alemão apenas a vitória interessa. Com apenas um ponto em duas rodadas, a seleção de Hans Flick precisa dos três pontos para ter chances de se classificar para o mata-mata.

Caso a Alemanha vença e o duelo entre Japão e Espanha termine empatado, a seleção precisa de um triunfo de pelo menos dois gols para seguir para o mata-mata no Catar.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Costa Rica e Alemanha acontecerá nesta quinta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

ONDE ASSISTIR

COSTA RICA X ALEMANHA

COSTA RICA - Navas; Fuller, Óscar Duarte, Waston, Vargas e Oviedo; Borges, Tejeda e Torres; Campbell e Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez

ALEMANHA - Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger e Raum; Kimmich e Gundogan; Gnabry, Musiala e Müller; Fullkrug. Técnico: Hans Flick

QUEM APITA?

Árbitro: Stéphanie Frappart (França)

Assistente 1: Neuza Inês Back (Brasil)

Assistente 2: Karen Diaz Medina (México)

Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Costa Rica não foi bem na primeira rodada. No duelo contra a Espanha, a equipe acabou goleada por 7 a 0. No duelo seguinte, a equipe venceu o Japão, por 1 a 0.

A Alemanha também começou a Copa do Mundo do Catar derrotada. No duelo contra o Japão, os alemães foram derrotados pelos japoneses por 2 a 1. Na segunda partida, a seleção empatou com a Espanha, em 1 a 1.