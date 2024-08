Vídeo: Neto detona atuação de Rafael, goleiro do São Paulo, após clássico

Após a derrota do São Paulo por 2x1 no clássico contra o Palmeiras no domingo, 18, a atuação do goleiro tricolor Rafael foi tema de debate no programa Os Donos da Bola, da TV Band. Na atração, o apresentador e ex-jogador Neto detonou a atuação do jogador são-paulino, que falhou em lances importantes da partida.

No segundo gol palmeirense, Rafael sai para tirar a bola com as mãos no alto, mas passou reto e Flaco López acertou uma cabeçada para balançar as redes e fechar o placar. Antes disso, o goleiro havia cometido uma outra falha em gol anulado do lado alviverde.

Apresentador Craque Neto durante programa Os Donos da Bola, da TV Band Foto: Reprodução/Band

PUBLICIDADE Ainda no primeiro tempo, o atacante Lázaro teve seu gol anulado por interferência de Flaco, que estava impedido e atrapalhou a visão de Rafael, segundo a arbitragem. No programa, Neto afirmou que o jogador tinha visão limpa e criticou a reação do atleta na hora do chute. “Olha o frango do goleiro de seleção. Não é um frango, é uma granja!”, dispara. “Ele (Rafael) tem toda a visão da bola, olha o frango que ele toma. Não desvia e nem interfere, jogada normal. Aí a desculpa é que o Flaco López inteferiu na visão dele”, completa o ex-jogador.

A derrota interrompeu uma sequência de duas vitória seguidas do São Paulo, que foi ultrapassado pelo Bahia e agora ocupa a 6ª posição com os mesmo 38 pontos do tricolor baiano, mas perde nos critérios de desempate. Já o Palmeiras foi para a terceira posição com 41 pontos, à frente do Flamengo também nos critérios de desempate.

Ambas equipes voltam à campo neste meio de semana para os duelos das oitavas de final da Libertadores. São Paulo recebe o Nacional-URU após empate em 0x0 e o Palmeiras tentará reverter a derrota por 1x0 sofrida pelo Botafogo jogando em casa.