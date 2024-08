Criciúma x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação

O Criciúma recebe o Atlético Mineiro na noite deste sábado, 3, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A bola rola às 20h. O Galo tenta se aproximar do bloco que briga por uma vaga na Libertadores e tem 28 pontos, ocupando a 9ª posição. Já o Criciúma é o 12º colocado com 21 pontos e quer emendar a segunda vitória seguida para se afastar da zona do rebaixamento.

No time mandante, o técnico Cláudio Tencati teve a semana completa de descanso para trabalhar a equipe titular. A partida contra o Galo marcará a despedida do centroavante Éder do futebol profissional. O atacante de 37 anos fez sua carreira no futebol internacional, principalmente na Itália. Tanto que se naturalizou italiano e defender as cores da seleção em competições internacionais. Antes do Criciúma, atuou pelo São Paulo.

Criciúma x Atlético-MG onde assistir ao vivo e escalação Foto: Arte/Estadão

No Atlético, Gabriel Milito terá uma baixa importante para as próximas partidas. Hulk teve uma lesão na panturrilha constatada e Vargas deve ir para o seu lugar no time titular. Paulinho, outra referência ofensiva, está pendurado com dois amarelos. Como o próximo jogo é diante do Cruzeiro, maior rival, há a dúvida se Milito colocará o jogador em campo. Fausto Vera também volta no meio após cumprir suspensão. Suspenso, Lyanco deve dar lugar para Battaglia na defesa.

CRICIÚMA X ATLÉTICO MINEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/08/2024

03/08/2024 Horário: 10h (horário de Brasília)

10h (horário de Brasília) Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

ONDE ASSISTIR CRICIÚMA X ATLÉTICO MINEIRO AO VIVO

Premiere (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Jonathan, Ángel e Trauco; Newton e Barreto; Allano, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO MINEIRO

Atlético Mineiro: Matheus Mendes; Fuchs, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Vera e Arana; Bernard, Vargas e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.