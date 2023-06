Nos últimos meses, ganharam intensidade os rumores de uma possível separação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Apesar das declarações de familiares e do próprio jogador negando rompimento, veio à tona a existência de um acordo pré-nupcial que estabelece valores de pensão e imóveis que estariam previstos em caso de o relacionamento ter um ponto final.

Segundo a revista TV Guia, de Portugal, Cristiano Ronaldo e Georgina já estão acertados sobre a guarda dos filhos e quais os bens que serão repartidos entre eles. O astro do Al-Nassr teria de arcar com um pagamento de 100 mil euros mensais (R$ 525 mil) de pensão vitalícia, além de ceder a mansão da família, em La Finca, na capital espanhola.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão juntos desde 2016. Foto: Jon Nazca/ Reuters

Um dos focos do acordo seria proteger o patrimônio de Cristiano Ronaldo e Georgina e evitar desentendimentos em caso de separação.

Cristiano Ronaldo e Georgina têm duas filhas juntos: Alana Martina, de cinco anos, e Bella Esmeralda, de um. Além de Alana e Bella, o jogador tem outros três filhos: Cristiano Jr., de 12 anos, e os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de seis. Todos vivem juntos com o craque e a modelo.

Georgina e o jogador português estão juntos desde 2016. Eles se conheceram em um evento da Dolce & Gabbana, enquanto a hispano-argentina trabalhava em uma loja de roupas. Recentemente, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo negou que os dois estivessem prestes a colocar um ponto final no relacionamento. “É mentira. Todos os casais discutem”, disse ela.

Cristiano Ronaldo se prepara para os jogos de Portugal pelas Eliminatórias da Euro. Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP

Cristiano Ronaldo está concentrado neste momento com a seleção portuguesa para dois compromissos pelas Eliminatórias da Eurocopa. No sábado, às 15h45, Portugal mede forças com a Bósnia e Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa. Na terça seguinte, no mesmo horário, os lusitanos vão a Reykjavik, na Islândia, enfrentar os donos da casa.