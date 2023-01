Qual será o salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr?

O atual salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, seu novo time, é o maior do mundo entre jogadores de futebol: ele ganhará 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano, de acordo com a mídia estatal saudita. O craque português há muito tempo conta com um império financeiro. Entre seus negócios, ele tem academias, hotéis, restaurantes, marca de roupas e uma clínica capilar.

O craque de Portugal sempre foi referência como um dos atletas que mais - e melhor - trabalhou sua imagem. Fechou muitos acordos de patrocínio lucrativos ao longo da carreira. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo é um fenômeno: são 529 milhões de seguidores no Instagram. Nos últimos meses, fechou acordos com várias empresas de diferentes ramos: Binance, Jacob&Co, LiveScore, LouisVuitton, Therabody, Talabat, ZujuGP, dentre outras.

Por que Cristiano Ronaldo decidiu jogar no futebol da Arábia Saudita?

Atuações ruins, números discretos e polêmicas dentro e fora de campo marcaram negativamente uma das piores temporadas de sua longeva carreira. Aos 37 anos, ele colecionou polêmicas no Manchester United no início da temporada, se irritou com a falta de jogos e rescindiu seu contrato durante a Copa do Mundo.

Durante o Mundial, até marcou na estreia de Portugal, mas se incomodou ao ser preterido pelo jovem Gonçalo Ramos e parar no banco de reservas. O desempenho frustrante no Mundial do Catar trouxe dúvidas sobre o seu futuro. Ronaldo viu poucas opções para seguir no futebol europeu e surpreendeu ao se transferir para o futebol saudita.

“Para mim, não é um problema para minha carreira vir para cá. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam. Para mim, é uma honra estar aqui. Sei que a liga é competitiva, vi muitos jogos, e o que eu quero é jogar”, disse. “Eu sou um jogador único, é ótimo estar aqui. Bati um monte de recordes lá e quero bater um monte de recordes aqui. Vim aqui jogar, vencer e aproveitar para ser parte do sucesso do país”, completou.