Croácia fica em terceiro lugar na Copa: time ataca mais, vence Marrocos e festeja a conquista

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Algoz da seleção brasileira, a Croácia venceu o Marrocos neste sábado por 2 a 1 e encerrou a Copa do Mundo na terceira posição. Vice-campeã em 2018, a equipe liderada por Modric foi mais eficiente que os marroquinos e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Mesmo derrotado, o Marrocos encerrou a competição com o melhor desempenho de uma seleção africana ao longo dos 92 anos do torneio.

A disputa do terceiro lugar numa Copa do Mundo costuma acontecer sob um clima de fim de festa. Afinal, opõe duas seleções que tropeçaram há poucos dias e que, por muito pouco, ficaram de fora da decisão. E esse ambiente não muito promissor até tentou dar as caras horas antes da partida no Khalifa.

Quando o jogo começou, contudo, o que se viu foi algo diferente. A partida dessa vez não era meramente protocolar; havia uma verdadeira vontade de vencer entre os jogadores da Croácia e do Marrocos. Nenhuma das duas equipes iniciara a competição sendo apontada como potencial semifinalista e, nesse contexto, terminar o Mundial em terceiro era um feito a se comemorar.

Jogadores da Croácia comemoram a vitória sobre o Marrocos na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Paul Childs

O duelo também mostraria dois times com estilo de jogo bem distintos daqueles que apresentaram nas fases anteriores. A Croácia, que enfrentara Brasil e Argentina rodando a bola no meio de campo, dessa vez foi mais aguda e buscou as jogadas pelos flancos. O Marrocos, por sua vez, deixou de lado a organização tática e a troca de passes para também jogar pelos lados.

Essa mudança de postura resultou em um jogo animado. Os europeus, que haviam sido econômicos nos chutes a gol nas quartas e nas semifinais, tentaram a conclusão oito vezes nos primeiros 47 minutos. Com isso, marcaram duas vezes: a primeira, com Gvardiol fazendo de cabeça aos 8, e a segunda com Orsic batendo colocado aos 42. Os marroquinos descontaram aos 9 minutos, após Dari aproveitar de cabeça um desvio em uma cobrança de falta.

O segundo tempo voltou com as equipes mais próximas daquilo que mostraram em seus seis primeiros jogos. Com o placar a favor, a Croácia se aproveitou de seus cinco jogadores de meio de campo para trocar passes e abrir espaços. Do outro lado, um Marrocos atrás no marcador, mas ciente de que sabia chegar à área adversária à base de saída rápida de jogo, passou a usar mais a velocidade de Hakimi pela direita - o jogador mais de uma vez surgiu como meia e apareceu na área.

Sete substituições num intervalo de 14 minutos, porém, devolveram ao jogo tudo o que ele apresentara no primeiro tempo. Foi-se o futebol tático e chegou definitivamente o voluntarioso. O Marrocos passou a buscar o gol de qualquer maneira, e sua apaixonada torcida respondeu a isso cantando nas arquibancadas.

O empate não veio e a terceira posição na Copa do Mundo ficou mesmo com a Croácia. No fim, a linda campanha marroquina e a vitória croata deixou todo mundo feliz no Khalifa. Pelo menos o fim da festa foi animado.

Jogadores de Marrocos ficam na bronca com a arbitragem na partida contra a Croácia. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

CROÁCIA 2 X 1 MARROCOS

CROÁCIA - Livakovic; Stanisic, Sutalo e Gvardiol; Orsic, Majer (Pasalic), Modric, Kovasic e Perisic; Livaja (Petkoivc) e Kramaric (Vlasic). Téc: Zlatko Dalic

MARROCOS - Bono; Hakimi, Dari (Benoun), El-Yamiq (Amallah) e Attiat-Allah; Amrabat, Sabiri e El Khannouss (Ounahi); Ziyech, En-Nesyri e Boufal. (Zaroury) Téc: Walid Regragui

GOLS - Gvardiol, aos 7, Dari, aos 9, e Orsic, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ARBITRAGEM - Abdulrahman Al Jassim (CAT)

CARTÕES AMARELOS - Amallah, Ounahi.

PÚBLICO - 44.137 torcedores.

LOCAL - Estádio Khalifa, no Catar.