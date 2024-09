Depois da derrota por 2 a 1 para Portugal na primeira rodada, a Croácia busca a primeira vitória na Liga das Nações, na tarde deste domingo. A disputa será contra os líderes do grupo A, os poloneses, que vêm de vitória por 3 a 2 sobre a Escócia.

O triunfo polonês trouxe alívio depois de um resultado vexatório na Eurocopa, onde perderam todos os jogos e terminaram em último na fase de grupos. A Croácia, por sua vez, também busca se recuperar de uma Eurocopa abaixo, em que somou apenas dois pontos e não conseguiu se classificar para as fases eliminatórias.

Croácia x Polônia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

A Liga das Nações é, portanto, uma competição importante para as seleções virarem a chave. Croácia e Polônia estão no Grupo 1, ao lado de Portugal e Escócia. Para sair do jogo com a vitória, cada equipe tem os seus trunfos. Enquanto os croata contam com o talento de Luka Modric, os poloneses têm em Robert Lewandowski a esperança de gols.

CROÁCIA X POLÔNIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 08/09/2024

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Opus Arena, Osijek, Croácia

ONDE ASSISTIR CROÁCIA X POLÔNIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA CROÁCIA

Croácia: Livakovic; Jakic, Gvardiol, Sutalo e Sosa; Kovacic, Sucic e Modric; Ivanusec, Pasalic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA POLÔNIA

Polônia: Bulka; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Szymanski, Moder, Zielinski e Zalewski; Lewandowski e Piatek (Buksa). Técnico: Michal Probierz.

