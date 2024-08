Cruzeiro x Boca Juniors na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após sofrer o revés no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta a enfrentar o Boca Juniors mirando a classificação para as quartas na noite desta quinta-feira, 22. Na ida, em Buenos Aires, o clube mineiro foi derrotado por 1x0. Desta vez, jogando no Mineirão, o Cruzeiro precisará vencer por dois gols de diferença ou, caso vença por um, levará a disputa para os pênaltis.

O técnico Fernando Seabra passou a semana com o impasse da escalação que será feita no meio-campo e no ataque. No meio, há duas vagas para três concorrentes, Walace, Matheus Henrique e Romero. Além do trio, outro que pode pintar no setor é o argentino Barreal, que se recuperou das dores no tornozelo que o tiraram do jogo contra o Vitória no fim de semana e agora fica à disposição do treinador.

Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE No ataque, Dinenno também pode voltar a aparecer no onze inicial. O centroavante argentino fez os dois gols que deram o empate ao Cruzeiro em Salvador e chega com moral para o jogo contra o Boca. Mas ainda não há definição se ele estará na lista dos titulares. Lautado Díaz e Kaio Jorge brigam pelas vagas no setor ofensivo. Do lado do Boca Juniors, Diego Martínez não terá o principal jogador do elenco, o centroavante Cavani. O uruguaio foi detectado com uma lesão muscular de grau dois na panturrilha e foi descartado para o duelo em Belo Horizonte. Milton Giménez deve ser o escolhido para a vaga.

No sistema defensivo, a dupla de zaga será formada por Marcos Rojo e Lema. O chileno Gary Medel também pode aparecer como titular caso Martínez opte por um time com uma linha de cinco defensores. Caso arme um time menos fechado, o titular deve ser Agustín Martegani.

CRUZEIRO X BOCA JUNIORS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 22/08/2024.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X BOCA JUNIORS AO VIVO PELA SUL-AMERICANA

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace (Romero), Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOCA JUNIORS

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Diego Martínez.