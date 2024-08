Cruzeiro x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Depois de ficar próximo dos líderes do Brasileirão, o Cruzeiro perdeu força nas últimas rodadas, não vence a quatro jogos na competição e ocupa a 7ª posição na tabela. Além da derrota diante do Internacional, empatou com o Vitória e o Atlético-MG. Também foi derrotado pelo Fortaleza, atual líder do Brasileirão, no Mineirão. Para o duelo, Fernando Seabra terá os desfalques de Lucas Romero e William, suspensos, mas terá o retorno de Matheus Pereira, destaque do time nesta temporada.

Já o Internacional, 11º colocado, chega motivado para o duelo justamente por vencer no último encontro entre as equipes. Rafael Borré marcou o único gol na vitória por 1 a 0. Assim como o Cruzeiro, Roger Machado terá o desfalque de Sergio Rochet, por suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com quatro jogos a menos, o time tenta se afastar da zona de rebaixamento.