Cruzeiro x Palmeiras hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Desde as eliminações nos torneios mata-mata, o Palmeiras tem tratado cada jogo do Campeonato Brasileiro como uma final. No entanto, nos confrontos diretos com equipes do alto da tabela, o time alviverde falhou. Depois da derrota para o Botafogo, uma vitória sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, se tornou crucial para continuar sonhando com o tricampeonato nacional.

O Palmeiras tem três pontos a menos do que o Botafogo, 73 a 70, mas está empatado no número de vitórias. Isso significa que um triunfo em Belo Horizonte combinado com uma derrota alvinegra diante do Internacional, em Porto Alegre, recoloca os comandados de Abel Ferreira na primeira colocação restando uma rodada para o término do Brasileirão. Caso a equipe alviverde faça menos pontos nesta rodada do que o líder, os cariocas poderão comemorar o título de forma antecipada.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na penúltima rodada do Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

O Cruzeiro vive mau momento e sofreu um baque com a derrota para o Racing na final da Copa Sul-Americana há pouco mais de uma semana. O time venceu apenas um dos últimos 11 jogos no Brasileirão e está na nona posição sonhando com uma vaga na fase prévia da Libertadores.

CRUZEIRO x PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 04/12 (quarta-feira).

: 04/12 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

CRUZEIRO x PALMEIRAS: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo (para SP, MG, TO e GO)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Ramiro e Japa; Matheus Pereira, Gabriel Verón e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA CRUZEIRO x PALMEIRAS?

ÁRBITRO: Anderson Daronco (Fifa-RS).

