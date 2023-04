CSA x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

CSA e Internacional decidem nesta quinta-feira uma das últimas vagas às oitavas de final da Copa do Brasil no estádio Rei Pelé, em Maceió. Na partida de ida, em Porto Alegre, o Inter venceu por 2 a 1. Um empate garante aos visitantes a classificação à próxima fase da competição; uma vitória do CSA, por um gol de diferença, levará a disputa às penalidades máximas.

Na ida, o Inter chegou ficar atrás do marcador, até metade da primeira etapa, mas conseguiu virar o jogo com dois gols de Alan Patrick. Nos últimos jogos, a equipe de Mano Menezes esteve sob pressão – principalmente após eliminação no Campeonato Gaúcho e início da Libertadores e do Brasileirão sem vitórias –, mas conseguiu reverter essa situação ao vencer o Flamengo, de virada, pelo Brasileirão.

CSA X INTERNACIONAL

DATA: 27/04/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

TORNEIO: Copa do Brasil (3ª fase - jogo de volta).

CSA e Internacional decidem nesta quinta-feira vaga às oitavas da Copa do Brasil Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CSA : Dalberson; Cedric, Edinei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô. Técnico : Vinícius Bergantin

: Dalberson; Cedric, Edinei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô. : Vinícius Bergantin INTERNACIONAL: Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

11/04/2023 - Internacional 2 x 1 CSA - Copa do Brasil (Terceira fase - jogo de ida)

- Copa do Brasil (Terceira fase - jogo de ida) 23/04/2023 - Internacional 2 x 1 Flamengo - Brasileirão