Cuiabá x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com péssimo retrospecto em casa, a equipe mato-grossense busca se afastar do Z-4. Sem baixas na equipe, o técnico Petit deve contar com força total para o confronto. Deyverson, que havia sido afastado do clube, já retornou e até marcou gol na última partida da equipe.

Do outro lado do campo, um raio de esperança em meio ao caos nas Laranjeiras: Thiago Silva está de volta. O zagueiro de 39 anos retorna ao seu clube do coração na pior fase possível. A equipe, que agora é comandada por Mano Menzes, está em último lugar do campeonato. Quem também volta a estar disponível é Jhon Arias, que foi vice-campeão da Copa América.