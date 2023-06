O goleiro Danilo Fernandes, do Bahia, saiu machucado de campo na partida contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 35 anos não entrava em campo desde o agosto do ano passado, quando precisou se afastar para tratar um problema no joelho.

O arqueiro fez um discurso emocionado para os companheiros antes de subir ao gramado. O curioso é que ele disse que “quebraria o joelho” novamente pelos colegas de equipe. A transmissão da partida, realizada pela TV Globo, flagrou o momento e a imagem viralizou nas redes após a nova lesão de Danilo Fernandes.

Danilo Fernandes, do Bahia, machucou a coxa e deixou campo mais cedo. Goleiro retornava aos gramados após quase um ano. Foto: Reprodução/Premiere

Ainda não é possível afirmar qual é lesão do goleiro. Segundo a reportagem de campo, o atleta machucou a coxa desta vez. Danilo Fernandes está emprestado pelo Internacional ao Bahia desde julho de 2021. Ele acumula passagem pelo Sport e foi revelado pelo Corinthians, onde passou seis temporadas e ficou marcado por ser o reserva imediato de Julio Cesar e, posteriormente, de Cássio.

O Bahia está está embalado pela vitória sobre o Palmeiras e tenta pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano está em 14º, com 12 pontos.