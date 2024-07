Nem mesmo o superpoder de regeneração de Deadpool parece capaz de salvar o Corinthians da crise em que o clube se encontra. Ao menos, foi o que afirmou Ryan Reynolds, ator que interpreta o mercenário tagarela no cinema, durante entrevista ao PodPah na noite desta terça-feira, dia 16 de julho.

O artista canadense está no Brasil para promover o filme “Deadpool & Wolverine” e ironizou a situação da equipe paulista. Ao ser perguntado se ele se interessaria em investir no time paulista, o ator brincou e disse que o clube parece estar “caminhando para a morte” devido às altas dívidas que possui.

O ator Ryan Reynolds participa do Podpah e ironiza atual situação do Corinthians. Foto: Reprodução/Podpah

PUBLICIDADE Momentos antes, o apresentador do programa, Igão Underground, explicou a situação financeira da equipe alvinegra para o ator e afirmou que o clube estava devendo cerca de dois bilhões de reais. Apaixonado por futebol, o envolvimento de Reynolds com o esporte não é mera formalidade. O artista é dono do Wrexham, time britânico da terceira divisão inglesa. A equipe foi comprada em 2021 quando estava na quinta divisão, mas vem recebendo enorme atenção midiática por conta do dirigente de Hollywood. Nos últimos dois anos, a equipe conquistou dois acessos.

A visita de Ryan Reynolds ao Rio de Janeiro está sendo repleta de futebol. Na manhã desta segunda-feira, dia 14, o canadense visitou o estádio do Maracanã ao lado de Hugh Jackman, que interpreta Wolverine.

Os dois atores foram acompanhados pelo atacante Pedro e pelo zagueiro David Luiz, do Flamengo. Além de visitarem o local, os astros do cinema também se arriscaram e bateram uma bolinha no gramado do Maracanã.