Denílson faz anúncio e revela nova decisão em litígio com Belo; assista

O comentarista e ex-jogador Denílson anunciou em suas redes sociais que chegou a um acordo com Belo para resolver o longo impasse sobre uma dívida de R$ 7 milhões referente à saída do cantor do grupo Soweto no início dos anos 2000.

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!”, escreveu Denílson em sua página.

O ex-jogador também publicou um vídeo para explicar o ocorrido e como transcorreram as negociações entre os advogados e, finalmente, o contato telefônico com Belo. Denílson não deu detalhes sobre os valores acordados, mas ressaltou que foi feito um esforço de ambas as partes.

Nos últimos meses, o assunto voltou à tona e provocou uma movimentação de Belo para encerrar a dívida. Há cerca de um mês, foi noticiado que Denílson e o cantor teriam chegado a um acordo, mas o ex-atacante negou a informação e disse que ainda estavam negociando.

Em resposta à publicação, Luciele di Camargo, mulher de Denílson, brincou e pediu indicação de uma loja de helicópteros. “Alguém conhece uma loja de helicóptero aberta amanhã? Preciso de indicação”, escreveu.

Continua após a publicidade

Entenda o processo envolvendo Denílson e Belo

No início dos anos 2000, Denílson comprou os direitos econômicos do Soweto, grupo de pagode que o cantor Belo fazia parte. Cerca de um ano após a compra, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e o ex-jogador alegou quebra de contrato e passou a cobrar na Justiça multa contratual. Desde então, as duas partes mantêm uma batalha judicial sobre o valor que deveria ser pago.

No último mês, Denílson comentou em entrevista com Galvão Bueno sobre o caso. “Como artista, (o Belo) é um fenômeno. Canta muito, só que não dá... O artista não pode estar separado do pessoal. Ele não é um artista de excelência e tenho meus motivos para falar isso. Ele tem asteriscos comigo. Ele abriu mão do grupo (Soweto), mas tem uma questão burocrática. Tem um contrato e foi ele que quebrou esse contrato, ele tem de pagar”, afirmou o ex-jogador.

Denílson foi bastante claro sobre o assunto e demonstrou não abrir mão do que entende ser seu direito. “Ele não pagou. Fomos para a Justiça e ganhei em todas as instâncias possíveis”, comentou. A última decisão na Justiça é de novembro de 2022, com retorno favorável a Denílson. “Era um valor que ele poderia pagar tranquilamente com a quantidade de shows que faz, mas é mal gerenciado e por isso não estava pagando. A dívida foi acumulando e está em um valor muito alto.”