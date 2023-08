Dia dos pais: veja homenagens de Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo

Neste domingo, 13, é comemorado o dia dos pais no Brasil, uma data especial e que, naturalmente, enche as redes sociais de homenagens. No futebol, não é diferente: Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo se manifestaram nas redes sociais, destacando, em sua maioria, a paixão pelos clubes passada de geração a geração.

Como não poderia deixar de ser, as páginas de humor esportivo aproveitaram a data para relembrar a velha piada de um time ser o ‘pai’ do outro por ter mais vitórias na história de um confronto ou freguesias recentes. Os times, no entanto, não se provocaram nas redes sociais, ao menos no começo do dia.

Confira as manifestações dos clubes de São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro.

Corinthians

Palmeiras

Continua após a publicidade

Red Bull Bragantino

Santos