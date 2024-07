Dorival e dirigentes da seleção brasileira ficam ‘presos’ nos EUA por causa de furacão; entenda

Dorival, Rodrigo Caetano, entre outros membros da comissão continuam em Las Vegas, onde a seleção foi eliminada pelo Uruguai no último sábado. O plano original era pegar um voo para Houston e seguir para o Rio. Com o furacão na região, a alternativa será um voo com escalas entre Nevada e o Rio na quarta-feira, 10, com previsão de chegada na quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Isso não impacta os jogadores, no entanto. Aqueles que atuam no futebol brasileiro – Bento, do Athletico Paranaense, Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Rafael, do São Paulo – já retornaram a seus respectivos clubes, para reforçar os elencos na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os demais, que atuam na Europa, viajaram por conta própria para seguir as suas atividades programadas para o restante das férias.