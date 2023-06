Dorival poupa Arboleda após falhas no clássico: ‘Erro no futebol é coletivo’

O técnico Dorival Júnior poupou o zagueiro Arboleda após erros cometidos em momentos importantes do clássico entre São Paulo e Palmeiras, neste domingo. O defensor falhou em lances que acabaram gerando os dois gols do rival alviverde, no Morumbi. O visitante venceu por 2 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão.

“Acho que o erro no futebol é coletivo. Acontece às vezes de um momento individual, mas passa pelo erro coletivo”, declarou o treinador. “O Arboleda foi importantíssimo em vários momentos, neutralizando ataques nos últimos anos, e nunca saiu totalmente reconhecido ou enaltecido. Não é neste momento que vamos dirigir todos os tiros em cima de um profissional como esse. Pelo contrário.”

Apesar disso, Dorival reconheceu que os erros foram determinantes para a derrota do time da casa. “Aconteceram os erros, não dá para negar. Mas vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer. De um jogo do tamanho desse, se acontecesse pelo lado do Palmeiras, a gente teria sucesso. O Palmeiras foi feliz nos dois momentos, dois bons chutes e definiu a sorte da partida.”

Dorival isenta Arboleda de erros no clássico. Foto: Paulo Pinto / São Paulo

O treinador admitiu certo incômodo pela forma como o São Paulo perdeu o clássico. Mas disse tirar boas reflexões sobre o desempenho do time. “Foi uma pena como aconteceu o resultado. O São Paulo fez coisas muito boas na partida, tudo isso acontece e não conseguimos o resultado, sendo penalizados e subavaliados por tudo que produzimos.”

“Tenho a consciência que o time está no caminho, crescendo, adquirindo confiança. Foi uma atuação muito importante e teremos desdobramentos positivos nos jogos que darão uma vaga na Copa do Brasil. Não tenho dúvidas de falar que o São Paulo fará dois jogos consistentes e seguros pelo que foi mostrado hoje, cada partida com uma história e não tenho receio que não apresentaremos a qualidade de hoje, mas talvez com mais eficiência, dinamismo e qualidade”, declarou.

Dorival se referia ao confronto entre os dois times novamente na Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar em julho pela vaga na semifinal. O primeiro jogo terá mando do time do Morumbi e deve acontecer no dia 5 de julho. A volta deve ser no dia 12. Mas a CBF ainda confirmará as datas nas próximas semanas.