Dudu volta a ser titular no Palmeiras contra o Cruzeiro após negociação polêmica com clube mineiro

Dudu será titular no ataque do Palmeiras contra o Cruzeiro, neste sábado, 20, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será justamente contra o clube com o qual o atacante viveu uma polêmica no mês passado, ao ser anunciado, mas recuar decidir ficar na equipe paulista.

PUBLICIDADE Apesar da ausência de Estêvão, com entorses no joelho e no tornozelo esquerdos, a entrada de Dudu é uma escolha técnica de Abel Ferreira. O substituto do garoto é Felipe Anderson, que estreou contra o Botafogo no meio da semana. O camisa 7 assume o lugar que vinha sendo de Rony até então. O cenário que Dudu encontrará no Allianz Parque é mais favorável do que se a partida fosse em Belo Horizonte. A polêmica negociação, inclusive com anúncio, causou desconforto do cruzeirenses com o jogador. Do outro lado, membros de uma organizada do Palmeiras conversaram com o atacante, que ficou em paz com a torcida. Tem sido comum que os torcedores peçam a entrada do jogador nas últimas rodadas.

Dudu quase foi para o Cruzeiro na janela do meio do ano, mas decidiu ficar no Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A situação foi diferente com a direção. Leila Pereira, presidente palmeirense, não fez questão de colocar panos quentes no caso. A mandatária afirmou que considerava o jogador vendido e tentou ainda o envolver em uma troca com o Flamengo por Gabigol, o que não avançou.

Dudu ficou, mas ainda ficava apenas no banco. Ele entrou nas partidas contra Juventude, Fortaleza, Grêmio, Atlético-GO e Botafogo e somou 93 minutos de jogo. Contra o Cruzeiro, será a primeira vez que o atacante joga como titular desde agosto de 2023, quando sofreu a lesão no joelho que o levou para a mesa cirúrgica e o afastou do campo por 300 dias.

Abel Ferreira também conta com Vanderlan, no lugar de Piquerez. O uruguaio sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e passará por cirurgia. Ele deve ficar fora do restante da temporada. A partida marca o retorno de Zé Rafael, recuperado de lesão. O Palmeiras vai encarar o Cruzeiro com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.