Eliminatórias para Euro 2024 apontam reedição da final entre Inglaterra e Itália

Os 10 grupos das eliminatórias para a Eurocopa 2024, que acontecerá na Alemanha, foram definidos em sorteio realizado neste domingo em Frankfurt. O grande destaque ficou para o reencontro entre Itália e Inglaterra no Grupo C. As seleções protagonizaram a final da última edição da Euro, vencida pelos italianos. O Grupo C ainda conta com a seleção da Macedônia do Norte, responsável por eliminar a Itália da Copa do Mundo do Catar durante as repescagens. Ucrânia e Malta completam a chave.

Maior campeã do torneio ao lado da Alemanha, com três títulos cada, a Espanha está no Grupo A, junto com Escócia, Noruega, de Erling Haaland, Georgia e Chipre. Por ser o país sede, a Alemanha garante vaga direta na competição.

A fase classificatória terá jogos de ida e volta entre todas as seleções dos grupos e as duas primeiras classificadas avançam para a disputa da fase final da Eurocopa ao lado da Alemanha. Outras três seleções serão definidas através dos playoffs, totalizando 24 seleções.

Na edição de 2020, a Itália sagrou-se campeã diante da Inglaterra em pleno Estádio de Wembley. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / AFP

Os playoffs serão definidos através da Liga das Nações da UEFA. 12 equipes serão selecionadas para as disputas de acordo com seu desempenho. Os vencedores das Ligas A, B e C serão nomeados, mas serão substituídos pela próxima melhor equipe caso já estejam com vaga garantida.

Confira os grupos da fase de qualificação do Eurocopa 2024:

Grupo A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

Grupo B: Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia, Gibraltar

Grupo C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte, Malta

Grupo D: Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia, Letónia

Grupo E: Polónia, Chéquia, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo F: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estónia

Grupo G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

Grupo H: Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, San Marino

Grupo I: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia, Andorra

Group J: Portugal, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein