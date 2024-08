Jornal espanhol estranha Endrick no banco do Real Madrid: ‘Esquecido por Ancelotti’

Endrick foi relacionado nesta quarta-feira para sua primeira partida oficial pelo Real Madrid. Apesar do título da Supercopa da Europa, diante da Atalanta, o atacante brasileiro não entrou em campo e viu do banco o brilho de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Rodrygo para garantir a vitória por 2 a 0. Mesmo que esteja no começo de sua passagem pelo clube merengue, os jornais espanhóis destacaram a ausência no jogo, que teria sido “esquecido” pelo técnico Carlo Ancelotti.

PUBLICIDADE O diário Sport ressaltou a escolha do técnico italiano por outros nomes, ao invés do atacante de 18 anos – que chegou como “estrela” na equipe espanhola – teve apresentação oficial no estádio Santiago Bernabéu, tal qual Kylian Mbappé. “Depois de um ano de adaptação no Palmeiras, Endrick não termina de se adaptar em campo nos primeiros jogos de pré-temporada do Real Madrid”, diz Xavi Espinosa, repórter do diário. A expectativa era de que, após sua chegada e a pré-temporada pelo Real Madrid, nos Estados Unidos, Endrick ganhasse ainda mais minutos. Teve oportunidades contra Milan e Barcelona, mas teve um “protagonismo nulo” na decisão da Supercopa. Brahim Díaz e Arda Guler entraram contra a Atalanta, ao invés do jovem brasileiro.

“Esquecido por Ancelotti”. O plano do Real Madrid é de ter paciência com Endrick, sem queimar etapas neste processo de adaptação à Espanha. Contratado em 2022, em negociação que pode chegar a até 72 milhões de euros (caso todas as metas sejam atingidas), ele já faz caminho diferente de Vini Jr. e Rodrygo, que defenderam o Real Madrid Castilla antes de se firmar no elenco principal.

Endrick não foi aproveitado por Carlo Ancelotti na partida contra a Atalanta. Foto: Sergei Gapon/AFP

Ancelotti, mesmo que não coloque o Endrick na primeira partida oficial em que o atacante foi relacionado, não quer que ele vá para o Castilla. Pelo contrário, já afirmou, repetidas vezes, que enxerga com potencial essa evolução do jogador. Endrick, por sua vez, afirma que o treinador lhe pede para ter “calma, tranquilidade e continuar trabalhando”, para ganhar as oportunidades em campo.

Mesmo no Palmeiras, o atacante ocupou a reserva durante um período na temporada de 2023, depois de viver uma seca de gols, atuando como centroavante, no início do ano. Abel Ferreira ‘preservou’ Endrick e colheu frutos, quando o jovem – então com 17 anos – foi destaque e referência ofensiva do time para a conquista do Campeonato Brasileiro no último ano.

Além disso, ser “esquecido” por Ancelotti não significa, necessariamente, que ele esteja sendo desprezado pelo técnico. Nesta temporada, o Real Madrid conta com muitas opções no ataque e, após a Copa América, em que também foi pouco utilizado por Dorival Júnior, o clube espanhol tem a intenção de preservá-lo.

O próximo jogo do Real Madrid será no domingo, 18 de agosto, diante do Mallorca, fora de casa na rodada de abertura do Campeonato Espanhol. O atacante pode ganhar mais minutos na liga nacional.