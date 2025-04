Endrick começa a brilhar com gols no Real Madrid enquanto é ignorado na seleção brasileira

Endrick caiu nas graças de Carlo Ancelotti. Mesmo com apenas cinco jogos como titular do Real Madrid neste ano, o atacante conquistou sua titularidade na Copa do Rei e ganhado minutos pelo clube merengue. Nesta quarta-feira, com o gol marcado diante da Real Sociedad, chegou ao seu sétimo na temporada, com três somente nas últimas quatro partidas como titular.

Contra a Real Sociedad, o atacante marcou o gol que abriu o placar no Santiago Bernabéu. Ele foi escolhido por Ancelotti ao invés de Kylian Mbappé, que chegou ao duelo com quatro gols nas últimas duas partidas. Mesmo com essa fase positiva na Copa do Rei – que o fez se igualar com Julián Álvarez na artilharia da competição –, ele seguiu sem estar entre as prioridades de Dorival Júnior na seleção brasileira.

Antes da demissão do treinador, Endrick havia ficado fora das últimas duas convocações. Ele entrou na lista final de março após corte de Neymar, lesionado, mas não estava entre as prioridades de Dorival para as partidas contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias. Nestes jogos, também perdeu a titularidade para Matheus Cunha e João Pedro, atletas do Wolverhampton e Brighton, na Premier League.

Endrick chegou ao seu sétimo gol na temporada, com apenas cinco partidas como titular do Real Madrid. Foto: Bernat Armangue/AP

PUBLICIDADE “Na penúltima (convocação), realmente não esperava porque não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação, pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente”, afirmou o atacante em entrevista a Romário. Agora sem Dorival, Jorge Jesus, do Al-Hilal, e o próprio Ancelotti são as prioridades da CBF em busca de um novo treinador. Endrick tem uma média de um gol a cada 80 minutos pelo Real Madrid nesta temporada. Ao todo, foi às redes em sete oportunidades com a camisa merengue – em apenas cinco partidas como titular –, que o credenciam à disputa da artilharia contra o argentino do Atlético de Madrid, que deve entrar em campo nesta quarta-feira, diante do Barcelona.

Além disso, ele é o primeiro jogador do Real Madrid a marcar cinco gols em uma mesma edição de Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo em 2012/2013, que teve seu último artilheiro na competição espanhola em 2004, com Raúl. Ainda, Ewerthon, em 2006, pelo Zaragoza, liderou a artilharia com oito gols e foi o último brasileiro a realizar o feito.

“Sei o quão difícil é jogar aqui, com os quatro melhores do mundo no ataque. Vinicius, Bellingham, Mbappé e Rodrygo. São jogadores incríveis, que querem jogar sempre. Mas quando surge uma oportunidade, tenho de aproveitar, seja marcando, ou defendendo. Sou atacante e quero gols, mas sempre tenho que ajudar”, afirmou Endrick, após a partida.

Esses números também podem fazer com que o atacante ganhe mais espaço na seleção brasileira em futuras convocações. A depender do nome escolhido pela CBF. Se Ancelotti optar pelo desafio, ao final do Mundial de Clubes, em junho, uma convocações de Endrick seria bem provável. “Estou encantado com ele. Quando posso, tenho dado minutos e ele sempre aproveitou”, destacou Ancelotti, antes do confronto com a Real Sociedad.

O gol do ex-Palmeiras foi o primeiro do Real Madrid no Santiago Bernabéu, mas a equipe sofreu para garantir a classificação à final da Copa do Rei. O trio ofensivo brasileiro formado por Endrick, Rodrygo e Vinícius Júnior foi fundamental para a conquista da vaga, após derrota por 4 a 3 no tempo regulamentar – o Real havia vencido por 1 a 0 na ida – e triunfo por 1 a 0 na prorrogação: 4 a 4 no final e 5 a 4 no placar agregado.