Eric Faria chama Sampaoli de ‘imbecil’ em áudio vazado de transmissão da Globo; ouça

O técnico Jorge Sampaoli foi alvo de duras críticas do repórter Eric Faria na derrota por 1 a 0 do Flamengo para o São Paulo, neste domingo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Áudios vazados da transmissão da partida, feita pela Globo, circularam por aplicativos de mensagem e nas redes sociais no fim da noite deste domingo, após a derrota do time do Rio por 1 a 0 para o São Paulo.

Nos áudios, Eric Faria conversa com Luís Roberto, Ricardinho e Roger Flores no intervalo da partida, quando já estava 1 a 0. Em determinado momento, o repórter chama Sampaoli de “imbecil” e reclama do fato de o argentino não repetir escalações. Para o jogo contra o São Paulo, o treinador armou o ataque com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, que poucas vezes jogaram juntos no ano. A Globo foi procurada para comentar o caso, mas até o momento não se manifestou sobre o assunto. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Eric Faria criticou o técnico Jorge Sampaoli em áudio vazado da Globo Foto: Reprodução/SporTV

“Se vocês quiserem lembrar, as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil… Botafogo e Grêmio”, iniciou. “Amigos, o lateral-esquerdo foi para a seleção brasileira e desde que o Sampaoli chegou, não joga. O Ayrton Lucas, hoje, foi um corpo morto no jogo”, continuou.

Disse mais do treinador flamenguista em conversa informal no intervalo. “Ele tem problemas de ver o jogo, de entender o que tem na mão. É inacreditável isso, cara. Isso aí é problema cognitivo. Só pode ser, gente. Ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias (contra o Botafogo). Ele não consegue repetir. Deve ser algum TOC dele. Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida”, ironizou o jornalista.

Em outro momento da conversa, o narrador Luís Roberto questionou a continuidade de Sampaoli no clube, afirmando que o treinador deveria ter sido demitido antes mesmo da final, após o Flamengo ter sido derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR, em partida válida pelo Brasileirão. “Quarta-feira o que foi aquilo? Tinha de ter sido demitido quarta-feira”, disse o narrador.

Apesar das críticas que Sampaoli vem recebendo, o treinador não deve ser demitido até pelos menos o segundo jogo da final da Copa do Brasil, marcado para o domingo, dia 24, no Morumbi. Após a derrota no Maracanã, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse que o treinador será mantido no cargo.