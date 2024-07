Espanha e Argentina são campeãs com craques que fazem dancinha, pintam cabelo e idolatram Neymar

É comum os torcedores brasileiros atrelarem o fracasso da seleção nos últimos anos com a postura dos jogadores fora das quatro linhas.

Muitos dizem que os jogadores estão mais preocupados com a aparência e em fazer dancinhas no TikTok do que jogar futebol. Mas o último final de semana mostrou que isso não interfere em campo.

Nico Williams e Lamine Yamal comemoram os gols com dancinhas Foto: Matthias Schrader/AP

PUBLICIDADE Um dos principais jogadores da Argentina, De Paul cortou e descoloriu o cabelo antes da final diante da Colômbia. Resultado: 1 a 0 e título da seleção albiceleste. Destaques da Espanha na conquista da Eurocopa, Nico Williams e Lamine Yamal também mostram entrosamento fora de campo, com as dancinhas no TikTok.

E o que eles têm em comum? Todos idolatram Neymar. Autor de um dos gols da Espanha na final diante da Inglaterra, Nico Williams exaltou o craque brasileiro.

”Neymar é uma inspiração para mim; gostava de assisti-lo quando criança e sempre tentava fazer seus dribles, mas não dava muito certo. É um ídolo para mim”, disse o espanhol.

Recentemente, viralizou uma entrevista de De Paul colocando Neymar como o adversário mais difícil que enfrentou ao longo da sua carreira.

”O Neymar na final da Copa América, 2021, foi o adversário mais difícil que enfrentei. Ele é um animal, falei algumas coisas para ele durante o jogo (risos). No segundo tempo, durante a partida, eu falei para ele: ‘Sinceramente, cara, você é um fenômeno. Não é apenas como você joga, ninguém pode te tirar do jogo’. Ney naquela final foi espetacular”, elogiou o argentino.

Afastado dos gramados desde outubro do ano passado, por causa de uma lesão no ligamento do joelho, Neymar é aguardado para retornar aos gramados em agosto. Treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior já deixou claro que conta com o craque.