Espanha x Costa Rica: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Espanha e Costa Rica estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 23, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Estádio Al Thumama, no Catar. A partida é válida pelo Grupo E, composto também por Alemanha e Japão, que também se enfrentam nesta quarta.O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de encantar o mundo com os dois títulos da Eurocopa, em 2008 e 2012, e o da Copa do Mundo, em 2010, a Espanha passou por momentos de baixa. Eliminada na primeira fase em 2014, a renovação foi necessária e os espanhóis chegam ao Catar apostando em jovens como Pedri, Gavi e Ansu Fati.

Depois de ser a surpresa da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, a Costa Rica aposta em uma mescla de gerações. Keylor Navas, Celso Borges e Bryan Ruiz, que estiveram no mundial oito anos atrás, seguem no grupo, mas jovens como Brandon Aguilera e Jewison Bennette, são peças importantes no elenco.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Espanha e Costa Rica acontece nesta quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESPANHA: Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres e Azpilicueta, Busquets, Rodri e Gavi, Morata, Ferran Torres e Sarabia. Técnico: Luis Enrique

COSTA RICA: Keylor Navas, Fuller, Óscar Duarte, Calvo e Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Tejeda e Bennette, Campbell e Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez

QUEM APITA?

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 1: Mohamed Al-Hammadi (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 2: Hasan Al-Mahri (Emirados Árabes Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

AVAR: Muhammad Taqi (Singapura)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última partida antes da Copa do Mundo do Catar, a Espanhan venceu a Jordânia com facilidade. Mesmo poupando alguns titulares, os espanhóis venceram por 3 a 1, com gols de Ansu Fati, Gavi e Nico Williams.

Já a Costa Rica, também com uma equipe recheada de reservas, venceu seu último amistoso antes da Copa do Mundo. No início de novembro, a equipe venceu a Nigéria por 2 a 0, com gols de Óscar Duarte e Kendall Waston.