Espanha x Dinamarca na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

Além de atual campeã da Liga das Nações, a Espanha também chega para a partida como vencedora da última Eurocopa, disputada na Alemanha, neste ano. A seleção soma quatro pontos até aqui, nesta edição, e estão invictos há 21 partidas, desde a derrota para a Escócia, em 2023. No entanto, não terá o reforço de Rodri, do Manchester City, que rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada.

A Dinamarca, líder do Grupo 4, venceu Suíça e Sérvia, ambas as partidas pelo placar de 2 a 0, e vem motivada para o duelo com a Espanha, mesmo que seja fora de casa. Eliminada nas oitavas de final da Eurocopa, a seleção conta com o reforço de Rasmus Hojlund, do Manchester United, que está recuperado de lesão.