Espanha x Inglaterra na final da Eurocopa: data, horário e onde assistir

Espanha e Inglaterra farão a final da Eurocopa 2024. O jogo, que ocorre no próximo domingo, dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão da TV Globo, do SporTV, do Globoplay e da CazéTV. O confronto acontece no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

A seleção espanhola foi a primeira a se classificar para a decisão europeia. De virada, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a França de Kylian Mbappé por 2 a 1 e sonha com o tetracampeonato da Eurocopa. Caso vença, se tornará a equipe que mais vezes ganhou o torneio.

Espanha e Inglaterra farão a final da Eurocopa 2024 no próximo domingo, dia 14 de julho. Foto: Divulgação/Uefa

Do outro lado, a seleção inglesa sofreu, mas conseguiu a virada nos últimos minutos e bateu a Holanda na semifinal. Mesmo tendo em seu elenco alguns dos jogadores mais badalados da modalidade, o futebol apresentado pela equipe de Gareth Southgate ainda não convenceu. Apesar das críticas, o time britânico continua a sonhar com o título inédito da Eurocopa.