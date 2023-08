Espanha x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes para a final da Copa do Mundo

Ao final da Copa do Mundo feminina de 2023, o futebol conhecerá uma campeã mundial inédita. Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo, dia 20, às 7h (de Brasília), no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália, para o jogo mais importante de suas histórias. O confronto coloca em rota de colisão as duas melhores seleções do torneio e o favoritismo é incerto. A expectativa é que a partida atraia cerca de 75 mil torcedores para o estádio.

A Inglaterra chega ao confronto confiante após despachar as anfitriãs na semifinal. A equipe comandada por Sarina Wiegman, que foi vice-campeã na última edição do Mundial com a Holanda, conta com a experiência de uma geração vencedora que faturou a Eurocopa no ciclo atual. Outro reforço é Lauren James, que estava suspensa após ser expulsa na partida contra a Nigéria pelas oitavas de final.

Espanha x Inglaterra se enfrentam pela final da Copa do Mundo de 2023. Foto: Infográfico/Estadão

A Espanha, apesar de ter tido problemas entre comissão técnica e jogadoras antes do torneio, parece ter superado os atritos de relacionamento e agora foca em conquistar o título inédito. Se Alexia Putelas, melhor jogadora do mundo, não vem apresentando um bom futebol após um longo período lesionada, a jovem Aitana Bonmatí assumiu a responsabilidade e lidera a seleção. Aos 26 anos, ela é um dos principais destaques da competição.

ESPANHA x INGLATERRA

DATA : 20/08 (domingo).

: 20/08 (domingo). HORÁRIO : 7h (Brasília).

: 7h (Brasília). LOCAL: Accor Stadium, em Sydney, na Austrália.

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

Rede Globo (TV Aberta)

(TV Aberta) SporTV (TV Fechada)

(TV Fechada) CazéTV (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESPANHA : Coll; Batlle, Parades, Codina e Carmona; Teresa, Bonmati e Putellas; Caldentey, Hermoso e Redondo. Técnico : Jorge Vilda.

: Coll; Batlle, Parades, Codina e Carmona; Teresa, Bonmati e Putellas; Caldentey, Hermoso e Redondo. : Jorge Vilda. INGLATERRA: Earps; Carter, Bright e Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh e Daly; Toone; Hemp e Russo. Técnica: Sarina Wiegman.

ÚLTIMOS RESULTADOS