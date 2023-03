Espanha x Noruega: onde assistir, horário e escalação das equipes

Espanha e Noruega se enfrentam hoje, 25, às 16h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada da fase eliminatória da Eurocopa 2024. O confronto, válido pelo Grupo A, ocorrerá em Málaga, na Espanha, e será a estreia do técnico Luis de la Fuente no comando da Fúria.

Após ser eliminada de forma surpreendente para Marrocos na Copa do Mundo de 2022, a Espanha trocou de técnico, demitindo o ex-barcelonista Luis Enrique e apostando em De la Fuente, ex-lateral esquerdo que comandou as equipes de base entre os anos de 2013 e 2022. Em sua primeira convocação, o novo treinador chamou 11 nomes que atuaram no Mundial.

Espanha x Noruega: onde assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

Na Noruega, a grande notícia é o desfalque de Erling Haaland. Com uma lesão no adutor, o atacante do Manchester City foi cortado pelo departamento médico norueguês e deve perder as duas primeiras partidas da fase eliminatória da Euro.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Málaga, Espanha.

ESTÁDIO: La Rosaleda.

DATA: 25 de março de 2023.

HORÁRIO: 16:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESPANHA: Raya; Carvajal, Laporte, Iñigo Martínez e Balde; Gavi, Rodri e Ceballos; Oyarzabal, Morata e Olmo. Técnico: Luis de La Fuente.

NORUEGA: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard e Meling; Odegaard, Berg e Berge; Daehli, Sorloth e Elyounoussi. Técnico: Ståle Solbakken.

ARBITRAGEM

Árbitro: Benoît Bastien

Assistente 1: Hicham Zakrani

Assistente 2: Aurélien Berthomieu

Árbitro de vídeo (VAR): Benoît Millot

ÚLTIMOS RESULTADOS

06/12 - Marrocos 0(3) x 0(0) Espanha - Copa do Mundo - Oitavas de final.

20/11 - Noruega 1 x 1 Finlândia - Amistoso Internacional.