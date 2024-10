Espanha x Sérvia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Já a Sérvia também vem de vitória em casa, 2 a 0 contra a Suíça. Foram os primeiros gols marcados pela seleção na competição. O ataque é um ponto de atenção, e a Sérvia vai precisar ser mais eficiente para sair com a vitória e tentar entrar na zona de classificação. Em 3 jogos são uma vitória, um empate e uma derrota, dois gols marcados e dois sofridos.

Espanha e Sérvia estão no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. A Espanha é a líder com sete pontos. Em segundo está a Dinamarca com seis. A Sérvia vem em terceiro com quatro e, em quarto e último lugar está a Suíça, com zero pontos.