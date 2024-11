Esquentando o banco no Real Madrid, Endrick recebe sondagens de clubes europeus, diz jornal

Contratado pelo Real Madrid como uma jovem promessa, Endrick não tem conseguido espaço para mostrar seu futebol no clube espanhol. A joia palmeirense disputa sua posição com grandes nomes da modalidade e, por isso, teve a oportunidade de estar em campo por apenas 122 minutos.

PUBLICIDADE Deixado no banco por Ancelotti na maior parte do tempo, o garoto pode enfim começar a atuar na Europa: o clube merengue tem recebido sondagens de outras equipes europeias, interessadas em um possível empréstimo. Ao menos é isso que afirma o Sport, um dos grandes jornais esportivos da Espanha. De acordo com a reportagem, Endrick teria chamado a atenção de times como a Roma, Southamptom e Real Valladolid. O atleta seria a solução para uma falta que essas equipes possuem — a de um atacante goleador.

Endrick marca seu primeiro gol pelo Real Madrid e atinge marca histórica; veja Foto: Divulgação/X @realmadrid

Na Roma, o brasileiro seria ainda a resposta para o pedido de Claudio Ranieri, novo treinador do clube, por novos reforços na parte dianteira do campo. No pouco tempo em que esteve em campo, Endrick marcou dois gols e deu uma assistência.

Mesmo com a alta procura, o atleta parece não querer sair do Real Madrid por enquanto. Por ali, ele tem a oportunidade de conviver e aprender com alguns dos maiores jogadores de sua posição. O Sport afirma que o menino acredita em seu próprio talento, que pode ser desenvolvido até 2030, quando seu contrato com o time madrileno chega ao fim.