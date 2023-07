Estadão terá no domingo álbum de figurinhas da Copa do Mundo feminina de futebol

A maior edição da história da Copa do Mundo Feminina de Futebol será eternizada por meio de uma coleção inédita de figurinhas da Editora Panini, que cujo álbum estará encartado na edição de domingo do Estadão, dia 16. É a primeira vez que o Mundial Feminino contará com 32 seleções. Cada uma delas terá duas páginas com espaço para a colagem das figurinhas e a trajetória até a vaga na Copa.

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo feminina de 2023 também tem um outro diferencial. O exemplar contará com 32 cromos especiais. Com eles será possível conhecer mais um pouco da história de uma jogadora de cada seleção participante do torneio que será realizado na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20.

“Temos o prazer de lançar esta nova e emocionante coleção de figurinhas cheia de recursos especiais, incluindo códigos exclusivos para acessar o formato de figurinhas virtuais para entreter totalmente nossa comunidade de colecionadores. O pontapé de saída desta grande coleção foi definido muito antes do apito inicial do árbitro e temos a certeza de que irá desencadear a emoção da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, não só durante a preparação para o torneio, mas ao longo dele e além”, comentou Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

Estadão deste domingo terá o álbum da Copa do Mundo feminina Foto: Divulgação/Panini

Pela primeira vez a Panini disponibilizará uma versão digital do álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina. A novidade estará disponível no site da Fifa e no aplicativo da editora. Por meio destes caminhos virtuais, o colecionador pode conseguir figurinhas virtuais e os que conseguirem completar o álbum participarão de um sorteio.

O álbum acompanhará todos os exemplares do jornal vendidos em bancas neste domingo e também será enviado aos assinantes do Estadão que optaram por recebê-lo. O livro de figurinhas da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 chega em versão capa brochura por R$ 15. Ainda há outras opções de capa dura por R$ 54,90.

Ficha técnica

