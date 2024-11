Estêvão supera Pedro e se isola como artilheiro do Brasileirão; veja a lista dos goleadores

O gol marcado por Estêvão na noite desta sexta-feira, no Allianz Parque, garantiu a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Grêmio e colocou o garoto de 17 anos na artilharia isolada do Campeonato Brasileiro. Com 12 gols marcados, superou o lesionado Pedro, do Flamengo, que marcou 11 vezes e não deve voltar a jogar nesta temporada, para assumir a ponta. O jogador mais próximo da joia palmeirense, fora o flamenguista, é Hulk, do Atlético-MG, autor de 10 gols.

Estêvão tem 20 participações diretas em gols do Palmeiras nas 27 partidas em que esteve em campo pelo Brasileirão. Além dos 12 gols, contribuiu com oito assistências, quesito do qual também é o líder no campeonato nacional. Na temporada, soma 14 gols e 9 assistências em 41 aparições.

Palmeirense Estêvão é o artilheiro do Brasileirão Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PUBLICIDADE “A gente tem trabalha bastante, e a gente sabe do momento que a gente vive. Tentamos dar alegria para o torcedor em campo, para a gente mesmo. Ficamos muito felizes com a vitória, por ter ajudado a equipe. Espero que a gente venha a seguir esse caminho até o fim do campeonato”, afirmou o atacante depois da vitória. Agora, o atacante palmeirense se prepara para defender a seleção brasileira, após ser convocado por Dorival Júnior para disputar as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 14 e 19. O Palmeiras enfrenta o Bahia no dia 20, mas Estêvão não pode jogar por está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Veja o top 5 artilheiros do Brasileirão

1º Estêvão (Palmeiras) - 12

2º. Pedro (Flamengo)- 11

3º. Hulk (Atlético-MG)- 10

4º. Yuri Alberto (Corinthians), Flaco López (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Luciano (São Paulo), Vegetti (Vasco) e Alerrandro (Vitória) - 9

5º. - Lucero (Fortaleza), Wesley (Internacional), Everaldo (Bahia) e Borré (Internacional)