Evento na França coloca em leilão mecha de cabelo de Maradona e camisa utilizada por Ronaldo

Aos mais afortunados e fanáticos por objetos históricos, um leilão servirá um prato cheio no próximo dia 15 de dezembro, em Paris. Entre os mais variados itens de colecionadores, o mais inusitado é a mecha de cabelo do ídolo argentino Maradona.

Camisas de jogos históricos usadas por craques também estão no acervo. Um exemplo é o clássico uniforme canarinho da seleção brasileira de 1998. A camisa nove, utilizada por Ronaldo Fenômeno na derrota do Brasil para a França na final da Copa do Mundo, por 3 a 0, está avaliada em R$ 257 mil.

Ronaldo é consolado por Zagallo depois da final da Copa do Mundo de 1998. Foto: Celio Jr/Estadão Conteúdo

O encontro promovido pela loja Aguttes colocará à disposição um item inusitado em leilões. Trata-se de uma mecha de 4 centímetros do cabelo de Diego Armando Maradona, falecido em 2020. Espera-se que a mecha alcance um valor próximo a R$ 320 mil.

Mecha de cabelo de Diego Armando Maradona será leiloada. Foto: Jonne Roriz/Estadão

Também será possível adquirir outros artigos, como a raquete de Roger Federer utilizada na disputa na final de Wimbledon, em 2005. Já no boxe, o destaque está no cinturão conquistado pelo lutador Evander Hollyfield, em 1996.