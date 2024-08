Ex-Desimpedidos Fred Bruno é contratado pela TV Globo; veja data de estreia

O jornalista e influenciador digital Fred Bruno está de casa nova. Após deixar o canal Desimpedidos no meio do ano, o apresentador anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 26 de agosto, sua contratação pelos canais do Grupo Globo. Na semana passada, o Estadão entrevistou o jornalista.

Em seu perfil no Instagram, Fred postou um vídeo com seu pai e sua mãe, onde ele conta a novidade aos dois. A publicação é uma referência à entrada de Fred no Desimpedidos, há quase 10 anos, onde ele também fez um vídeo com os pais contando a notícia de que havia sido contratado pelo canal do YouTube.

Fred Bruno, ex-Desimpedidos, é o novo contratado da Rede Globo. Foto: @fred via Instagram

À época, o Desimpedidos tinha quase 1 milhão de inscritos. Após a passagem de Fred, o canal conta com quase 10 milhões de seguidores na plataforma. De acordo com o jornalista de 35 anos, fazer parte do Grupo Globo sempre foi um dos objetivos profissionais dele. “Meu sonho era estar aqui. Eu vim para a realização desse sonho”.

PUBLICIDADE Fred Bruno foi contratado para o SporTV e já participará de programas como “Tá na Área”, “Troca de Passes” e “Super Sábado”. Outro objetivo da contratação é revitalizar o canal do YouTube do ge. A data de estreia do novo contratado ainda não é certa, mas deve ocorrer na próxima data FIFA, na primeira semana de setembro, quando o Brasil joga com o Equador e o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. “O que me deu muita tranquilidade para aceitar esse desafio foram as primeiras conversas com o Esporte da Globo. Eles falaram que queriam o Fred. Do jeito que eu faço na internet, nas minhas redes sociais. É para trazer um ar novo, renovação. Eu estou tranquilo porque vou seguir me comunicando da forma que sempre fiz”, afirmou o influenciador em entrevista ao ge.